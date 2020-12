Itália reembolsará 10% das compras de Natal feitas em lojas de rua e pagas no cartão

O programa «Cashback de Natall» é uma iniciativa inédita que vai reembolsar 10% das compras feitas em lojas de rua na Itália e pagas no cartão AP - Cecilia Fabiano

A partir do dia 8 e até o final do mês de dezembro, todos os adultos que moram na Itália poderão ter 10% de suas compras de Natal reembolsadas pelo governo. Para isso, basta que elas sejam realizadas em lojas de rua e pagas no cartão ou por outro meio eletrônico. A medida pretende estimular o comércio local em vez das compras pela internet feitas em plataformas multinacionais, como a Amazon, mas também tem como objetivo reduzir a sonegação de impostos no país.