Covid-19: Reino Unido começa vacinação em massa enquanto EUA passam por momento crítico

Margaret Keenan, 90, é a primeira paciente na Grã-Bretanha a receber a vacina Pfizer / BioNtech COVID-19 no University Hospital, administrada pela enfermeira May Parsons, no início do maior programa de imunização da história britânica, em Coventry, Grã-Bretanha, 8 de dezembro de 2020. A Grã-Bretanha é o primeiro país do mundo a começar a vacinar pessoas com a vacina Pfizer / BioNTech.

O Reino Unido lançou nesta terça-feira (8) sua campanha de vacinação contra a Covid-19, a primeira em um país ocidental, quando, nos Estados Unidos, mais de 20 milhões de californianos voltaram ao confinamento.

Margaret Keenan, uma avó de 90 anos, tornou-se a primeira paciente do mundo a receber a vacina da aliança alemã-americana Pfizer / BioNTech, quase uma semana após o sinal verde para sua implantação no país com mais vítimas na Europa, com quase 61.500 mortos.

Câmeras de televisão mostraram a nonagenária, hospitalizada em Coventry, região central da Inglaterra, recebendo a injeção, sentada em sua cadeira e interagindo pacificamente com a enfermeira.

"Eu me sinto tão privilegiada por ser a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19, é o presente de aniversário mais esperado que eu poderia ter esperado", disse ela sob os flashes dos fotógrafos.

"Isso significa que posso finalmente pensar em passar um tempo com minha família e amigos no Ano Novo, depois de ficar sozinha por grande parte do ano", acrescentou ela.

Maratona da distribuição

A maioria da população britânica terá, no entanto, de esperar até 2021, sendo dada prioridade aos residentes e funcionários de lares de idosos, seguidos de cuidadores e pessoas com mais de 80 anos.

A distribuição da vacina será "uma maratona e não uma corrida", alertou o diretor médico do serviço público de saúde, Stephen Powis.

O Reino Unido foi o primeiro país a dar luz verde à vacina da Pfizer/BioNTech. A Agência Europeia de Medicamentos deve emitir um parecer sobre esta vacina até o final de dezembro, enquanto o Canadá pode começar a vacinar sua população já na próxima semana.

Momento critico nos EUA

Como o resto dos Estados Unidos, o país mais afetado no mundo pela pandemia, com mais de 283.000 mortes em quase 15 milhões de casos registrados, a Califórnia enfrenta uma terceira onda da epidemia.

O governador democrata Gavin Newsom restabeleceu na segunda-feira (7) o lockdown no sul do estado, uma medida que afeta mais de 20 milhões de habitantes.

"Estamos em um momento crítico em nossa luta contra o vírus e devemos tomar medidas decisivas agora para evitar que o sistema hospitalar da Califórnia seja sobrecarregado", explicou. Nesse estado, 85% dos leitos das unidades de terapia intensiva (UTI) estão ocupados.

Por sua vez, a cidade de Nova York reabriu escolas primárias públicas na segunda-feira, mas as autoridades podem decidir fechar os restaurantes novamente, devido ao lento aumento da epidemia.

Rudy Giuliani se infectou após viajar sem máscara

Donald Trump deu notícias tranquilizadoras na segunda-feira de seu advogado pessoal Rudy Giuliani, o mais recente dos muitos membros do círculo íntimo do presidente americano a ser atingido pelo vírus.

"Rudy está muito bem. Ele está sem febre. Ele me ligou esta manhã", disse o bilionário republicano durante uma cerimônia na Casa Branca.

Giuliani, de 76 anos, testou positivo após viajar pelos Estados Unidos por um mês, sem máscara, para desafiar a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 3 de novembro.

Este último anunciou na segunda-feira (7) várias nomeações para a sua futura equipa responsável pela saúde, que disse que enfrentará "um dos maiores desafios que a América enfrentou: controlar a pandemia".

O procurador-geral da Califórnia, Xavier Becerra, deve assumir a chefia do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, enquanto Joe Biden confirma que quer tornar o respeitado diretor do Instituto de Doenças Infecciosas Anthony Fauci, que já faz parte da equipe responsável pelo crise de saúde na Casa Branca sob o governo Trump, seu conselheiro sênior sobre a pandemia.

Ministra italiana infectada

A propagação da Covid-19 continua a acelerar: desde 24 de novembro, mais de 10.000 mortes foram registradas em média todos os dias no planeta (com exceção do domingo, mas os resultados são geralmente mais baixos nos fins de semana) .

No total, a pandemia matou pelo menos 1.539.649 pessoas em todo o mundo e infectou mais de 67 milhões de pessoas, de acordo com um relatório estabelecido pela AFP na segunda-feira.

Na Itália, onde a barreira de 60.000 mortes ligadas à Covid-19 foi ultrapassada no domingo (6), a ministra do Interior, Luciana Lamorgese, soube na segunda-feira que tinha testado positivo, em meio a uma reunião de ministros, incluindo duas além dela, portanto, teve que ser colocada em confinamento solitário.

Bélgica, França e Espanha planejam campanhas de vacinação em janeiro, começando com as pessoas mais vulneráveis.

No sábado, a Rússia começou a administrar sua "Sputnik V" a assistentes sociais, pessoal médico e professores em Moscou. Esta vacina russa ainda está na terceira e última fase de testes clínicos.

Situação "muito preocupante"

Cinquenta e uma candidatas a vacina estão sendo testadas em humanos, com 13 em fase final de testes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), que afirmou na segunda-feira que a vacinação não deve ser obrigatória, exceto em circunstâncias profissionais específicas.

A Indonésia, que havia lançado em agosto uma campanha de testes com a vacina do grupo chinês Sinovac, em 1.660 voluntários, recebeu no domingo à noite de Pequim uma primeira entrega de 1,2 milhão de doses.

A Dinamarca, diante de um surto de casos, fechará faculdades, escolas secundárias, bares, cafés e restaurantes em 38 municípios, incluindo Copenhague. "A situação é muito preocupante", justificou a primeira-ministra Mette Frederiksen na segunda-feira.

Em Israel, as autoridades anunciaram na segunda-feira a entrada em vigor de um toque de recolher noturno nesta semana devido ao ressurgimento de casos de Covid-19.

Na Grécia, as principais medidas de contenção, incluindo o fechamento de escolas, restaurantes, quadras esportivas e estações de esqui, foram estendidas até 7 de janeiro.

(Com informações da AFP)

