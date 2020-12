Estudo da vacina da AstraZeneca/Oxford é publicado na Lancet e mostra 70% de eficácia contra Covid-19

Um estudo com os resultados da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela empresa AstraZeneca e a universidade britânica de Oxford foi publicado nesta terça-feira (8) pela revista científica The Lancet. O artigo aponta que o imunizante é seguro e tem eficácia de 70% contra a doença.

Esta é a primeira vacina contra a doença a ter seus resultados publicados em uma revista após a revisão de cientistas que não participam da pesquisa. Os dados, dessa vez examinados por um comitê de especialistas independentes, são os mesmos anunciados pela AstraZeneca em 23 de novembro.

A Moderna e a Pfizer/BioNTech, que também desenvolveram imunizantes, afirmam que seus produtos têm uma eficácia de 94,1% e 95%, respectivamente. Seus resultados ainda não foram publicados por uma revista científica, mas foram transmitidos às distintas agências de medicamentos encarregadas de examinar as demandas de comercialização.

No Reino Unido, a Agência Independente de Regulamentação de Medicamentos e dos Produtos de Saúde (MHRA, na sigla em inglês), obteve uma autorização extraordinária do governo para avaliar o imunizante sem esperar o aval da Agência de Saúde Europeia, com a qual o Reino Unido ainda está ligado até a saída da União Europeia, prevista para 31 de dezembro. Desta forma, a vacina da Pfizer/BioNTech foi aprovada e a imunização começou nesta terça-feira (8).

Já os especialistas da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, sigla em inglês) consideraram, em um relatório publicado nesta terça-feira, que o produto da Pfizer/BioNTech não apresenta riscos de segurança para impedir sua autorização. As autoridades americanas devem anunciar sua decisão final após uma reunião de seu comitê consultivo na quinta-feira (10).

Testes no Reino Unido e Brasil

A publicação da avaliação de cientistas permite que a comunidade médica do mundo inteiro possa examinar os detalhes do imunizante e ter uma ideia mais precisa sobre sua eficácia e segurança. No total, a vacina da AstraZeneca foi testada em 11.636 voluntários no Reino Unido e no Brasil; metade dos voluntários recebeu o produto e a outra metade, um placebo.

A qualidade da substância foi calculada na quantidade de pessoas contaminadas pela Covid-19 após a vacinação, em relação aos que receberam o placebo. Dos 131 casos da doença detectados nos voluntários 14 dias após a segunda injeção, 30 faziam parte do grupo imunizado (5.807) e 101 do grupo placebo (5.829), levando ao cálculo de 70% de eficácia.

No entanto, essa eficácia anunciada pela AstraZeneca é apenas uma média porque dois diferentes protocolos foram utilizados durante os testes clínicos. De fato, 1.367 cobaias receberam primeiramente uma meia-dose e, um mês depois, uma dose completa da vacina. Entre esses, 90% foram imunizados. Por outro lado, a qualidade do produto da AstraZeneca baixou a 62% para quem foi vacinado com duas doses completas (com o espaço de um mês após a primeira aplicação).

Alguns dias após o anúncio da empresa sobre a eficácia de 70% de sua vacina, a AstraZeneca reconheceu que a meia-dose administrada a alguns voluntários ocorreu por engano. Além disso, todos os que receberam a metade do imunizante tinham menos de 55 anos, o que poderia comprometer os resultados.

Novo teste com a vacina de Oxford

Com a confusão, o laboratório britânico foi alvo de críticas, levando-o a anunciar que realizará um teste suplementar. Antes da divulgação dos novos resultados, no entanto, o estudo foi aceito pela revista The Lancet e publicado com os detalhes dos testes.

Do total de 23.754 voluntários que participaram do primeiro teste, um único indivíduo teve "efeitos colaterais sérios possivelmente relacionados" ao imunizante. O cobaia desenvolveu uma mielite transversa (uma rara manifestação neurológica) que levou o laboratório britânico a suspender o ensaio no início de setembro. Outros dois casos de reações adversas foram detectados: em um voluntário que recebeu o placebo e outro em um indivíduo que não se sabe a qual grupo pertencia.

"Esses três participantes se curaram ou estão se curando e continuam a fazer parte dos testes", afirma um responsável da AstraZeneca.

A empresa se diz capaz de fabricar cerca de três bilhões de doses da vacina em 2021. "Começamos a submeter os dados às autoridades de regulamentação pelo mundo para uma autorização rápida e nossas cadeias de produção estão operacionais", garantiu o diretor-geral do laboratório, Pascal Soriot.

(Com informações da AFP)

