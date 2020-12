Alemanha sofre para conter contágios de Covid em redutos da extrema direita

Coincidência ou consequência? As zonas mais afetadas na Alemanha pela segunda onda da pandemia são redutos da extrema direita negacionistas, contrários às medidas de restrição e adeptos de teorias da conspiração.

A Alemanha, país considerado como um exemplo durante a primeira onda da pandemia de Covid-19, enfrenta agora grandes dificuldades para reduzir o número de contágios. O país registra quase 20.000 novos casos por dia e um número recorde de mortes nesta quarta-feira (9): 590 vítimas fatais.

O número provocou a reação da chanceler Angela Merkel. "Há muito contato entre as pessoas", afirmou a chanceler, citando como exemplo as barracas de comida montadas nos tradicionais mercados de Natal. "Lamento muito, mas se isso significa pagar um preço diário de 590 mortes, do meu ponto de vista, não é algo aceitável", acrescentou.

Merkel apoia as proposições feitas por um grupo de especialistas que defende o fechamento entre o Natal e meados de janeiro de todos os estabelecimentos não alimentícios e também das escolas.

"Temos de fazer de tudo" para evitar "uma progressão exponencial" no número de casos, insistiu a chanceler.

Preocupação na ex-Alemanha Oriental

A situação é especialmente graves nos estados da ex-Alemanha Oriental.

“É surpreendente constatar que as regiões mais afetadas são aquelas em que o voto no partido de extrema direita AfD (Alternativa para Alemanha) foi mais elevado nas últimas eleições legislativas, de 2017", resumiu o comissário de governo para os estados federais que integravam a ex-Alemanha Oriental, Marco Wanderwitz, que é da Saxônia.

O estado-região é o caso mais emblemático. Registrava a taxa de incidência mais elevada da Alemanha, com 319,4 casos por 100.000 habitantes na terça-feira, quando a média do país é de 114,2, segundo o Instituto Robert Koch.

Em 2017, o estado teve 27% dos votos para a AfD, melhor resultado do partido de no país.

Uma equipe do Instituto para a Democracia e a Sociedade Civil publicou um estudo sobre "a correlação estatística forte e muito significativa" entre o voto no AfD e a intensidade da pandemia, anunciou seu diretor, Matthias Quent.

"Podem existir fatores que expliquem os altos resultados do AfD e, ao mesmo tempo, valores de incidência elevados de mortes pela Covid-19, sem que a correlação seja o único fator explicativo", adverte o pesquisador.

A proporção de pessoas idosas e de famílias numerosas, a presença de trabalhadores transfronteiriços e até mesmo a organização de um sistema de atendimento, diferente de acordo com os estados, também influenciam a dinâmica da pandemia.

AfD fez oposição às medidas de controle da Covid-19

Apesar das ressalvas, é importante destacar que, entre os partidos alemães, o AfD foi o único que expressou publicamente seu ceticismo em relação à doença e se opôs às medidas de restrição para conter a pandemia na Alemanha.

Seus deputados relutaram a usar máscara no Parlamento, comparada com uma "burka" por um deles. Uma pesquisa recente do instituto Forsa mostrou que 56% dos eleitores do AfD consideram excessivas as medidas restritivas.

Há também uma proximidade entre eleitores do partido de extrema direita e manifestantes que participaram de protestos contra o uso da máscara. Quase um terço dos manifestantes expressou o desejo de votar no partido AfD em 2021, segundo um estudo publicado pelo jornal FAZ.

A Saxônia é uma região que requer atenção especial e na terça anunciou novas medidas restritivas. Em cidades como Görlitz, ou Bautzen, onde a extrema direita tem a simpatia de 25% dos eleitores, a taxa de incidência da doença está entre as mais altas da Alemanha (400 por 100 mil), três vezes maior que a taxa de incidência da maior cidade do estado, Leipzig (140), que é governada por um partido de esquerda.

“O elo entre o cenário conspiracionista e o da extrema direita é infelizmente lógico, pois eles compartilham diversas teorias. Para os dois grupos, uma pequena elite controla secretamente os eventos em detrimento dos alemães”, explica Miro Dittrich, pesquisador da Fundação Antirracista Amadeu-Antonio.

(Com informações da AFP)

