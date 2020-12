Covid-19: Alemanha anuncia fechamento da maioria do comércio e escolas até 10 de janeiro

Todos os estabelecimentos comerciais não essenciais na Alemanha serão fechados a partir da próxima quarta-feira e até 10 de janeiro, anunciou neste domingo (13) a chanceler Angela Merkel, para tentar frear a segunda onda do coronavírus. No mesmo período, as escolas e creches, permanecerão fechadas.

Publicidade Leia mais

A chefe do governo alemão citou o "número elevado de mortes" devido à epidemia de Covid-19 e o "crescimento exponencial" das infecções para explicar as restrições. "Somos obrigados a agir e agimos agora", disse a líder conservadora.

Com esse lockdown parcial, as empresas deverão permitir que os funcionários trabalhem de casa ou facilitar as férias durante as próximas três semanas e meia "para incitar em todo o país o princípio do 'fique em casa'". As medidas foram adotadas por Merkel após uma reunião neste domingo com os 16 líderes regionais dos estados da federação.

O número de novas infecções diárias na Alemanha se aproximou de 30.000 na sexta-feira (11) e no sábado (12). A taxa está muito acima da média diária registrada durante a primeira onda no primeiro semestre, quando o país conseguiu controlar de modo mais eficiente a epidemia que a maioria dos vizinhos europeus. O recorde de mortes em apenas um dia foi superado na quinta-feira (10), com 598 vítimas fatais.

Saldo mundial

Em todo o mundo, a pandemia de Covid-19 matou mais 1,6 milhão de pessoas, de acordo com saldo realizado pela AFP neste domingo. Mais de 71 milhões de casos foram oficialmente diagnosticados. Somente neste sábado, foram 11.332 novas mortes e 631.878 contaminados.

Os Estados Unidos continuam sendo o país mais atingido com mais de 297.843 mortos, seguido do Brasil (181.123) e da Índia (143.019). As autoridades americanas anunciaram que as primeiras doses da vacina Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 chegam até a manhã desta segunda-feira (14) nos hospitais, farmácias e outros locais de vacinação em todo os Estados Undios e que a camapanha de imunização poderá começar no país. A distribuição da vacina foi possível após a autorização emergencial do imunizante pela agência reguladora americana na sexta-feira.

Na Europa, a Itália superou o Reino Unido e contabiliza agora mais de 64 mil vítimas fatais. As autoridades europeias estão preocupadas com a possibilidade do aumento do número de casos durante as festas de fim de ano e, além da adoção de novas medidas restritivas como a Alemanha, apelam para uma vigilância reforçada da população.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro