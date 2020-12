Sob pressão da Alemanha, agência europeia antecipa reunião sobre vacina para antes do Natal

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) vai se reunir em 21 de dezembro, uma semana antes do previsto, para avaliar a autorização da vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pelos laboratórios Pfizer-BioNTech, anunciou a instituição em um comunicado nesta terça-feira (15). O anúncio acontece após a declaração do ministro federal da Saúde alemão, Jens Spahn, que havia pedido a aprovação do imunizante na Europa antes do Natal.

Inicialmente, a reunião da EMA sobre a autorização da vacina da Pfizer-BioNTech estava prevista para 29 de dezembro. Além da Alemanha, outros países europeus que enfrentam dificuldades em frear a segunda onda da pandemia de Covid-19 expressam impaciência com a demora da instituição em dar o aval para o imunizante.

O longo prazo foi estabelecido pela EMA contrasta com a atitude de vários países fora da União Europeia que já aprovaram o produto e iniciaram suas campanhas de vacinação. O Reino Unido começou a vacinar sua população há uma semana e Estados Unidos e Canadá lançaram suas campanhas nessa segunda-feira (14).

A EMA disse que recebeu ontem "informações adicionais" exigidas pelo comitê encarregado de analisar os medicamentos nos seres humanos.

Pressão alemã

"O objetivo é ter uma autorização antes do Natal. Queremos começar a vacinar antes do fim do ano", afirmou Spahn, em entrevista coletiva nesta terça-feira. De acordo com o jornal Bild, os serviços da chanceler Angela Merkel pressionaram a EMA e a União Europeia nos bastidores para acelerarem o processo de autorização. A Alemanha alega que "a confiança na capacidade da União Europeia para agir está em jogo".

Antes do comunicado da agência europeia, Spahn disse que a antecipação da reunião seria "uma boa notícia para toda União Europeia". O ministro da Saúde alemão está otimista e acredita em uma aprovação do imunizante na semana que vem. Em tese, a Alemanha teria a possibilidade de autorizar por sua agência nacional, mas, assim como os demais países da UE, optou por adotar a decisão da EMA.

"Elogio a decisão da EMA de adiantar sua reunião para avaliar a vacina Pfizer/BioNTech antes do Natal", reagiu rapidamente a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, no Twitter. "Cada dia conta. Trabalhamos a todo vapor para autorizar vacinas sem riscos e eficazes", acrescentou.

Alemanha tem pressa

A Alemanha tem pressa porque não consegue controlar a segunda onda da pandemia. A partir desta quarta-feira, um novo lockdown parcial entra em vigor no país. O comércio considerado não essencial - e serviços como cabeleireiros, escolas e creches - ficarão fechados até pelo menos 10 de janeiro. As reuniões continuam limitadas a cinco pessoas de dois domicílios. Esse limite poderá ser flexibilizado durante os feriados de Natal. O consumo de álcool em público foi proibido.

O Réveillon terá restrições adicionais: reuniões e aglomerações públicas são proibidas no Ano Novo, assim como a venda de fogos de artifício – tradição popular na virada de ano na Alemanha.

O crescimento das infecções já tinha levado os governos estaduais e federal a determinarem o fechamento de academias de ginástica, teatros, cinemas e restaurantes desde novembro.

Muitos alemães acreditam que as novas medidas restritivas chegaram tarde. Após uma estabilização inicial dos contágios obtida pelas restrições iniciadas em novembro, os números começaram a subir de forma alarmante, superando recordes anteriores e fazendo com que a segunda onda da pandemia tenha se tornado pior do que a primeira na Alemanha. O ponto alto foi na última sexta-feira (11), quando o país registrou cerca de 30 mil novos contágios e um recorde de quase 600 mortes em 24 horas.

Após servir de exemplo mundial de luta contra a Covid-19 no primeiro semestre, a Alemanha baixou a guarda nos últimos meses e se perdeu diante do falso sentimento de segurança da população e em meio a discórdias entre seus líderes regionais. No entanto, o momento que todos queriam evitar a todo custo no país chegou: o Natal e o Ano Novo ocorrerão sob a sombra do distanciamento social.

(Com informações da AFP e do correspondente da RFI em Berlim, Marcio Damasceno)

