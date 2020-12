Alemanha registra recorde com 952 mortes por coronavírus em 24 horas

A Alemanha entrou em um lockdown parcial nesta quarta-feira (16), que pode durar mais do que o esperado, em face da propagação preocupante da pandemia da Covid-19 e a explosão no número de mortes a um nível recorde. Um total de 952 pessoas morreram nas últimas 24 horas, enquanto 27.728 novas infecções por coronavírus foram identificadas, de acordo com o Instituto Robert Koch de vigilância em Saúde Pública.

Publicidade Leia mais

As contaminações chegaram a um nível próximo ao registro diário de quase 30 mil casos, alcançado na última sexta-feira (11), dia em que o país também alcançou o recorde anterior de mortes em 24 horas, quase 600.

A situação das unidades de terapia intensiva está se tornando preocupante. Ao todo, cerca de 83% dos leitos de reanimação estão ocupados nas clínicas alemãs, informou a Federação de Medicina Intensiva (Divi) nesta quarta-feira. Quase 5 mil leitos ainda estão disponíveis atualmente, contra cerca de 9 mil em meados de outubro.

Os anúncios desta quarta-feira agravam ainda mais o clima tenso no país, já afetado com a ampliação às restrições de viagens no período que antecede o Natal - assim como em outros países europeus.

Na Dinamarca, o lockdown, a princípio imposto a dois terços do território, passa a ser extenso a todo o país a partir desta quarta-feira. Na Holanda, o primeiro lockdown nacional começou nesta terça-feira (15) e vai até 19 de janeiro. Também a partir desta quarta-feira, Londres e algumas regiões da Inglaterra passam para o nível máximo de risco ao coronavírus e fecham, pela terceira vez desde o início da pandemia, hotéis, restaurantes, bares, teatros, cinemas e museus. Na Escócia, restrições mais duras serão impostas a partir desta sexta-feira (18). Na França, onde bares, restaurantes e espaços culturais estão fechados desde o final de outubro, o toque de recolher agora é válido das 20h às 6h.

Triste despertar

Mas é na Alemanha onde o despertar nesta quarta-feira é ainda mais brutal, uma vez que o país foi relativamente poupado pela primeira onda da pandemia e aclamado por sua gestão da crise sanitária. Os alemães retomam o lockdown parcial que já haviam experimentado por diversas semanas, com o fechamento de todas as escolas e comércios não essenciais.

Até pelo menos 10 de janeiro, as autoridades esperam “aplicar em todo o país o princípio de que as pessoas devem ficar mais em casa”, de acordo com o texto da resolução aprovada domingo (13), após a reunião de gestão da crise entre a chanceler Angela Merkel e líderes dos 16 estados regionais.

Os contatos sociais deverão permanecer muito limitados de 24 a 26 de dezembro, quando as celebrações de Natal só serão possíveis entre parentes muito próximos. As festas de fim de ano também serão reduzidas à sua forma mais simples: serão proibidas a venda de fogos de artifício e as confraternizações. As medidas visam evitar o "congestionamento" do sistema hospitalar. Na capital, Berlim, a taxa de ocupação desses serviços, que acomodam os casos mais graves de Covid-19, já ultrapassa 88%.

Merkel preocupada

Em Berlim, como em outras cidades do país, os moradores lotaram as lojas para fazer compras de Natal, antes que estas voltem a fechar as portas. "Espero que as compras de segunda e terça-feira não nos penalizem", preocupou-se Angela Merkel durante uma reunião com seu grupo parlamentar conservador. “A curva (de infecções) está muito ruim”, alertou ela, em comentários feitos à AFP pelos participantes.

"A vacina vai nos ajudar", mas a evolução da pandemia continua imprevisível, acrescentou Merkel, enquanto seu governo pressiona a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) para validar a vacina Pfizer-BioNTech o mais rápido possível. A vacinação deve começar antes do final do ano na Alemanha. "Seremos capazes de retornar gradualmente ao normal a partir do verão (que começa em meado de junho na Europa)", prometeu o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, no canal de televisão RTL.

Por outro lado, Frank Ulrich Montgomery, um funcionário da associação médica mundial, espera que as medidas restritivas sejam estendidas "pelo menos até a Páscoa". “Mesmo que as vacinas estejam chegando mais cedo do que o esperado, estas vão ajudar lentamente a melhorar a situação”, declarou aos jornais do Funke Group.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro