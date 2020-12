Após descoberta de variante mais contagiosa da Covid-19, premiê britânico anuncia novo lockdown

Premiê britânico, Boris Johnson, anuncia novo lockdown em Londres e sudeste inglês, já neste domingo (20). REUTERS - TOBY MELVILLE

Texto por: RFI 4 min

Uma nova variante do coronavírus que foi descoberta no sul do Reino Unido está se espalhando de forma acelerada, informou neste sábado (19) o chefe da Autoridade Médica inglesa, Chris Whitty. Horas depois, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou que Londres e o sudeste da Inglaterra entrarão em um novo lockdown já deste domingo (20), para conter a propagação da Covid-19. As reuniões familiares no Natal estarão proibidas nestas regiões.