"Banho de água fria": brasileiros na Inglaterra comentam isolamento

A fotógrafa brasileira Beth Kress mora na Inglaterra há 30 anos: "Me sinto vulnerável", diz, sobre mutação do vírus.

Poucos dias se passaram entre a esperança de terem sido o primeiro país do Ocidente a começar uma campanha de vacinação, no dia 8 de dezembro, e a "apreensão e incerteza" que sentiram ao se tornarem um país isolado de boa parte do mundo a partir desta segunda-feira (21). Brasileiros que moram na Inglaterra contam como vivem esta mudança.

"Assustadora." Foi assim que a professora e pesquisadora Sonia Palma definiu a notícia da mutação do vírus e do consequente isolamento da Inglaterra.

"Apesar de informações sobre não haver mudanças quanto à eficácia da vacina, independente de variantes, foi como receber um banho de água fria, após dias com o coração aquecido pela esperança de dias melhores", resume Palma, que mora em Nuneaton, no interior do país.

"Me sinto ilhada, literalmente. Aquela sensação de desespero ao imaginar que, caso precise sair por alguma urgência, pode não ser possível. Mas penso ser necessário, vidas precisam ser salvas. Perdemos uma pessoa importante da família, aqui da Inglaterra. No Brasil perdi amigas e amigos próximos. Se o vírus não tivesse se espalhado tanto, muitas vidas poderiam ter sido salvas", lamenta.

"Há um certo nível de transmissão impossível de controlar, sabemos, mas há também o meio de transmissão irresponsável, por pessoas que não se importam com o que estão fazendo, não se importam com a vida do vizinho, do passante ao seu lado na rua, o colega de trabalho, dos vulneráveis, etc. E, ao meu ver essas pessoas carregam o pior dos vírus: a desumanidade", analisa Sonia.

"Cada vez mais entrelaçados"

Para o professor e poeta Natan Barreto, há 28 anos em Londres, o vírus que isola também aproxima, ainda que seja no sentimento compartilhado.

"Sinto-me ainda mais isolado. Acho, no entanto, que essa não será uma medida sustentável. Como essa mutação tornou o vírus mais contagioso, é possível que já tenha chegado ao continente europeu. Acredito que, por mais que tentemos nos isolar uns dos outros, estamos cada vez mais entrelaçados nessa pandemia", observa.

"Penso nos que realmente precisam viajar neste momento, por razões de doença ou morte na família. Há 16 anos, eu perdi minha mãe em Salvador. Era dezembro e eu estava aqui em Londres. Consegui, ainda assim, chegar a tempo de enterrá-la. Imagino o desespero e desolação daqueles que não têm podido estar próximos dos seus entes familiares, quando estar próximo é o único bálsamo à dor da perda", diz Natan, que ia passar uns dias no litoral inglês no fim do ano, mas teve de cancelar a viagem.

"Me sinto vulnerável"

Para a fotógrafa Beth Kress, há 30 anos na Inglaterra, o sentimento ao saber da mutação do vírus e de tudo o que ela acarretou em poucos dias, foi de "espanto, tristeza, preocupação". "Está difícil lidar com tantas más noticias. Gera pânico, claro, me sinto vulnerável, tenho 70 anos, sou do grupo de risco. Tento seguir os regulamentos e proteger-me - e aos outros - o máximo possível", diz.

Ela e seu marido não planejaram viajar e vão passar o Natal isolados. "As regras para a celebração do Natal são severas, claro, mas em tempo de pandemia, elas são necessárias e devem ser cumpridas para o bem de todos".

Para ela, no entanto, o mais complicado é a questão do fechamento dos portos. Por ser uma ilha, a Inglaterra depende da ligação com a Europa continental e o resto do mundo para abastecimento.

"Difícil opinar sobre esta questão desastrosa dos fechamentos de portos e aeroportos, espero que haja uma solução rápida. É muito preocupante, é um baque para a logística de levar e receber produtos alimentícios, medicamentos etc. Já há um certo pânico, pessoas correndo aos supermercados e lotando os carrinhos", conta ela.

Brexit também preocupa

A logística é também a preocupação da técnica de ginástica artística Victória Engelke, que mora há quatro anos em Londres.

"Minha preocupação maior é com o Brexit. Com este isolamento de agora e o Brexit se consumando no dia 31, fica tudo muito incerto. A economia já está ruim por causa do vírus, com o Brexit vai ficar pior ainda, não tem mais alimentos chegando em Londres, está uma loucura. Eu acho que, se continuar assim, vai dar uma crise geral no Reino Unido. Eles têm que agir agora muito rápido para acabar isso antes do dia 31 e fazer um acordo legal [com a União Europeia]", opina.

"Senão, o isolamento vai ser horrível. Eu e muitos brasileiros que moramos em Londres pensamos se vale a pena ficar ou se mudar para outro país da Europa", confessa Engelke, que foi ao Brasil em novembro, pois o estúdio onde trabalha fechou, e não sabe se vai conseguir voltar a Londres no início de janeiro, como tinha previsto.

Para a gerente de comunicação Yula Rocha, que mora em Londres, a imagem da fila de caminhões de abastecimento bloqueados no porto "parece um prenúncio do que viveremos caso o governo não consiga fechar um acordo comercial do pós-Brexit com o resto da Europa".

"Para mim, este isolamento afeta muito. O Brexit afeta ainda mais. A economia já está ruim por causa do vírus. O isolamento que virá por conta do Brexti será ainda pior. Eu e muitos brasileiros que moramos lá nos perguntamos se vale a pena continuar lá ou ir para um outro país da Europa", diz Victória Engelke, que mora em Londres há quatro anos e foi para o Brasil antes o lockdown de novembro, porque não tinha mais como trabalhar em Londres.

