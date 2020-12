Bélgica detecta quatro casos de contaminação com a nova variante do coronavírus

Rua de Antuérpia, localizada na região flamenga da Bélgica. REUTERS/Bart Biesemans

Texto por: RFI 3 min

"Quatro casos de contaminação com a nova variante do coronavírus em circulação no Reino Unido foram detectados na Bélgica no início de dezembro", revelaram as autoridades sanitárias belgas nesta terça-feira (22), confirmando informações da mídia do país.