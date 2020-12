Mutação do coronavírus identificada no Reino Unido desafia a Europa

Os principais jornais franceses desta terça-feira (22) trazem reportagens de capa mostrando uma Europa em alerta diante da nova variação do coronavírus identificada no Reino Unido.

O Libération estampa uma foto ampliada do vírus com os dizeres: "o convidado surpresa do Natal". A reportagem, no entanto, começa esclarecendo que "não há indicação, neste estágio, de que a mutação cause uma forma mais grave da doença", e destaca que "as vacinas que estão sendo implantadas ainda parecem ser eficazes".

O diário questiona a capacidade da França em mapear adequadamente o vírus, comparando dados públicos de um consórcio internacional que apontam que das mais de 240 mil sequências do vírus listadas em todo o mundo, apenas 2.621 vêm da França (em comparação com cerca de 125 mil do Reino Unido).

O jornal Le Figaro explica que as variações do vírus constituem um fenômeno normal, chegando a haver duas novas a cada mês. O que chamou a atenção dessa vez, na Inglaterra, é que a nova forma do coronavírus rapidamente tomou o lugar das outras, fazendo pensar que esta seja mais contagiosa.

Nos últimos dias, 500 variantes do vírus foram analisadas na França, mas nenhuma igual a encontrada na Inglaterra. "Isso não quer dizer que ela não circule", informou o ministro da Saúde francês, Olivier Véran, citado pelo Figaro. A reportagem ainda aponta que desde o início da crise sanitária, o Reino Unido tem investido em um dispositivo de monitoramento centralizado e que sozinho identificou 45% da base de dados internacional.

Itália, Dinamarca e Holanda

Casos de contaminação pela nova cepa do coronavírus identificada em solo britânico já foram identificados na Itália, Dinamarca e Holanda. O texto termina explicando que a variação do Sars-Cov-2 detectada na África do Sul, e que pode explicar a rapidez das transmissões no país, não é a mesma observada no Reino Unido.

O jornal Le Monde explica que a velocidade de propagação do vírus muda a evolução da epidemia, citando que o número de novas hospitalizações nas regiões afetadas na Inglaterra passou de 400 a 700 em três semanas. Nesses locais, "é preciso que todo mundo haja como se tivesse o vírus", alertou o primeiro-ministro Boris Johnson, citado pela reportagem. A única maneira de controlar o vírus é reduzindo os contatos sociais, reforça o texto.

Por enquanto, o número de mortes por Covid-19 no Reino Unido continua estável, em cerca de 450 por dia, acresenta o Le Monde, que ainda questiona se o fechamento de fronteiras aconteceu tarde demais, já que a mutação do vírus já se espalhou por outros países. O líder do partido trabalhista inglês, Keir Starmer, acusa o governo britânico de "negligência grave" por ter demorado a agir.

O diário Le Monde conclui dizendo que Boris Johson também "hesitou" no início da pandemia, quando chegou a "flertar com ideias como a imunização de rebanho", deixando o vírus se propagar. E que o anúncio de um lockdown tardio fez do Reino Unido um dos países mais atingidos na primeira onda da epidemia.

