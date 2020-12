França e Reino Unido chegam a acordo que desbloqueia tráfego de mercadorias

A França e o Reino Unido chegaram a um acordo para a reabertura de sua fronteira comum, afrouxando o cordão sanitário que cerca o Reino Unido desde a descoberta de uma nova variante do coronavírus. O porto de Dover, no sudeste da Inglaterra, principal acesso para o transporte de cargas, voltou a funcionar nesta quarta-feira (23), permitindo que milhares de caminhoneiros que estavam bloqueados começassem a deixar o país.

Publicidade Leia mais

As autoridades alertam, no entanto, que ainda vai demorar um pouco para que a situação volte ao normal no transporte marítimo e rodoviário entre a Inglaterra e o continente europeu. "Levará alguns dias para sairmos dessa situação", alertou Robert Jenrick, ministro britânico dos Transportes. "Haverá muito trabalho a fazer nos próximos dias e este não é um problema que será resolvido imediatamente", acrescentou.

Nos últimos dias, milhares de caminhoneiros ficaram bloqueados em engarrafamentos quilométricos, aguardando uma decisão da União Europeia (UE) para poder voltar a circular dentro do bloco. Na noite desta terça-feira (22), cerca de 4 mil veículos pesados ​​de transporte de mercadorias estavam presos em Kent (sudeste inglês), ao redor da área do porto.

“Entre 700 e 800 caminhões ficaram na autoestrada que vai de Londres ao porto e quase 3 mil em um antigo aeroporto vizinho, onde os motoristas podem fazer o teste de Covid”, explicou Jenrick, acrescentando que "haverá testes no [aeroporto de] Manston e em diversos outros locais". Ainda de acordo com o ministro, o resultado dos diagnósticos sai em cerca de 30 minutos e os casos positivos serão colocados em isolamento, em um hotel, por dez dias.

A obrigação de um teste negativo de coronavírus para atravessar o Canal da Mancha também vale para os cidadãos franceses que residem na Grã-Bretanha e querem viajar durante as festas de fim de ano.

Caminhões na rodovia M20, a caminho do porto de Dover. Em 23 de dezembro de 2020. REUTERS - PETER NICHOLLS

Mais do que nunca, a Grã-Bretanha é uma ilha na Europa

A notícia da reabertura da principal ligação entre o Reino Unido e a Europa traz um alívio para o governo britânico, que relatou seu temor de que, sem um acordo, os supermercados não seriam abastecidos a tempo para as festas de fim de ano.

"Se as interrupções continuarem, podemos ter escassez de produtos frescos já na próxima semana. Então é crucial resolver esses problemas”, alertou Helen Dickinson, diretora da Federação Nacional de Comerciantes.

A França é a principal porta de entrada do Reino Unido na Europa: 80% do tráfego rodoviário britânico passa pela região norte francesa. É por meio de Calais e Dunquerque que 30 milhões de viajantes cruzam a fronteira todos os anos, além de 5 milhões de caminhões de carga.

Enquanto as balsas fazem cerca de 50 viagens por dia, um trem circula a cada três minutos no Eurotúnel, construído sob o Canal da Mancha, unindo os dois países.

Apesar dos números expressivos de viagens, o surgimento de uma variante possivelmente mais contagiosa do vírus da Covid-19 fez com que cerca de 50 países suspendessem ou restringissem as conexões com o Reino Unido, deixando o país praticamente isolado.

O bloqueio se seguiu à decisão da França de suspender, no último domingo (20), o transporte acompanhado de mercadorias por 48 horas, levantando temores de um risco de escassez na ilha, especialmente de frutas e legumes.

Eram 3h30 desta quarta-feira, quando um furgão desembarcou da balsa "Côtes des Flandres" da empresa DFDS, a primeira a partir depois da meia-noite (horário da França) de Dover, e que também transportava algumas carrocerias de caminhões. Cerca de dez carros particulares desembarcaram da “Spirit of France”, da empresa P&O, que chegou às 04h em Calais.

Com o objetivo de evitar uma "ruptura nas redes de abastecimento", a Comissão Europeia recomendou nesta terça-feira que os Estados membros da UE autorizassem a retomada das conexões com o Reino Unido para as “viagens essenciais”.

Bélgica e Holanda adotaram medidas semelhantes às da França, seguindo a recomendação da Comissão Europeia de facilitar a retomada do tráfego com o Reino Unido. Alguns estados membros, como a Alemanha, decidiram esperar.

"Esta situação é quase um ensaio do Brexit”, analisa Peter Alexander, especialista em segurança alimentar na Universidade de Edimburgo. “Mas se as empresas perderem uma parte de seus estoques ou não conseguirem repô-los, quer dizer que estarão menos preparadas para o choque que se aproxima", afirma.

Só 3 litros de leite

Diante das incertezas, muitos ingleses correram aos supermercados para reforçar as compras, com medo de encontrarem as prateleiras vazias. A RFI conversou com uma brasileira que acabou de se mudar para Londres. “Nos mudamos para a casa nova há dois dias e foi no pior momento, pois estamos isolados e enfrentando muitas restrições”, conta Kátia Werneck Paiva.

A gestora do conhecimento, que já atuou em empresas como Natura e Disney antes de se estabelecer no Reino Unido, vivia em Paris até se mudar com o marido, o filho e dois gatos. “O que ouvimos é uma insegurança absurda por parte das pessoas que moram aqui, do que nós escutamos na televisão, de que vai faltar muita coisa”, preocupa-se.

“Nos três supermercados próximos à minha casa, as compras já estão bastante racionadas. Cada pessoa só pode comprar três litros de leite”, relata. “A situação é crítica e os rumores já começam a dar um incômodo, de que tudo vai ficar mais caro e mais difícil”, diz.

Os brasileiros Ricardo Paiva e Kátia Werneck Paiva de mudança para o Reino Unido. © RFI

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro