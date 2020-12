Reino Unido: a maratona do Brexit se aproxima da linha de chegada

Após dez meses de negociações tensas e trabalhosas, a União Europeia (UE) e o Reino Unido pareciam nesta quarta-feira (23) estar perto de um acordo sobre sua futura relação comercial, o que lhes permitiria evitar uma separação sem acordo ("no deal"), apenas oito dias antes do fim do prazo estipulado. "Estamos na fase final", disse uma fonte europeia. Uma segunda fonte evocou "grandes chances" de fechar um acordo ainda nesta noite.

Publicidade Leia mais

As negociações estão desde segunda-feira nas mãos da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que aumentam as trocas para chegar a um acordo, segundo fontes europeias.

Os britânicos fizeram "grandes concessões" nas negociações do Brexit, disse uma fonte do governo francês nesta quarta-feira. Os negociadores do Reino Unido concordaram em ceder em pontos muito importantes relacionados com a pesca, disse a fonte, ou seja, o último ponto que ainda bloqueia as discussões, o que poderia permitir evitar in extremis um "no deal", a apenas oito dias do prazo final.

No entanto, nem a UE nem Londres confirmaram oficialmente um acordo iminente. Um diplomata considerou possível um acordo já na noite desta quarta-feira, outro mencionou quinta-feira ou mesmo depois do Natal.

Um repórter do Daily Mail anunciou no início da noite que um acordo havia sido alcançado, acrescentando, entretanto, que os negociadores europeus Michel Barnier e o britânico David Frost ainda estavam finalizando o texto. Um incidente de última hora ainda é possível, mas é "altamente improvável" que as negociações fracassem neste momento, disseram fontes britânicas citadas pelo repórter.

Também circulam rumores sobre a possibilidade de um anúncio do primeiro-ministro britânico Boris Johnson nesta noite.

Uma fonte da Comissão Europeia disse que as negociações continuam, mas estão em seus "estágios finais". Um funcionário da UE alertou, no entanto: "Tudo pode dar para trás."

Aplicação provisória de um acordo pode ser iminente

Três fontes diplomáticas, no entanto, disseram à agência Reuters que os Estados membros começaram os preparativos para um procedimento para a aplicação provisória de um possível acordo comercial a ser estabelecido a partir de 1º de janeiro porque o Parlamento Europeu não terá tempo de ratificá-lo até essa data.

Formalmente, o Reino Unido deixou a UE em 31 de janeiro, mas depois entrou em um período de transição durante o qual permanece sujeito às regras europeias e, portanto, aos acordos comerciais negociados pela Comissão Europeia em nome dos Estados-membros do Reino Unido. Este período de transição vai até 31 de dezembro às 23h.

A partir de 1º de janeiro, o comércio entre Londres e o "bloco dos 27" será regido pelas regras da OMC (Organização Mundial do Comércio), e as cotas e direitos aduaneiros serão restaurados caso não haja acordo entre as duas partes.

Com informações da AFP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro