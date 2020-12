Papai Noel virtual e cuidados redobrados à mesa: um natal criativo para manter tradições

Se a pandemia de Covid-19 chegou até a Lapônia, onde reside o Papai Noel, afastando os turistas e obrigando o bom velhinho a ter mais precaução na entrega dos presentes, a tecnologia moderna permite que crianças do mundo inteiro continuem a viver as emoções desta data, sem correr riscos. Durante a ceia, os cuidados para evitar o contágio da Covid-19 vão mudar o ambiente.

Escalonar o jantar em vários turnos é uma das opções para evitar todos ao mesmo tempo à mesa. Mesmo que a recepção seja com um pequeno grupo (máximo de seis adultos) conforme recomendado pelas autoridades de saúde de diferentes países europeus, é preciso lembrar que a noite de Natal, que muitas vezes reúne gerações, é uma "ocasião de transmissão viral" já que somos " forçados a remover as máscaras”, lembra o órgão de Saúde Pública da França.

“Em primeiro lugar, evite beijos ao chegar, mantenha a máscara e lave as mãos. Fique atento mesmo se você já teve Covid-19, ou pensa que já teve, porque a imunidade é caprichosa", recomenda o médico Benjamin Davido, especialista em doenças infecciosas do hospital Raymond-Poincaré, em Garches. Já no caso das crianças, é permitido dar um beijinho na cabeça: "é totalmente aceitável" porque o risco de transmissão de crianças para adultos é menor, segundo o infectologista.

Outras dicas podem tornar a festa desse ano mais adequada aos tempos de pandemia. Que tal oferecer, por exemplo, suéteres aos convidados para poder ventilar ao máximo o ambiente? O epidemiologista Antoine Flahaut sugere até mesmo substituir a lareira por "uma pequena caminhada" ao ar livre. E se estiver muito frio, por que não colocar blusas ou xales debaixo da árvore?

Quando o aperitivo começa a ser servido, as máscaras caem e as pessoas começam a falar mais alto. E as gotículas contaminadas correm o risco de se espalhar. Neste caso, deve-se ter o cuidado de manter a distância (entre 1 e 2 metros), principalmente com pessoas vulneráveis. E, sobretudo, "arejar, arejar, arejar", conforme as instruções do professor Eric Caumes, infectologista do hospital Pitié-Salpêtrière, de Paris.

Na hora da refeição, entre goles ou garfadas, os médicos recomendam colocar a máscara novamente, sem se esquecer de cobrir o nariz. Mesmo que apenas uma ou duas pessoas a usem, isso vai reduzir o número de contaminações, insistem os especialistas, lembrando que as máscaras bloqueiam 99,9% das grandes gotículas que representam maior risco.

E será que é possível comer chips de dentro de uma mesma tigela? Bom, “realmente seriam necessárias grandes quantidades de vírus nas mãos” e “não há evidências científicas de contaminação por meio da digestão”, tranquiliza o Dr. Davido. O ácido do estômago, em particular, "mata partes do vírus", explica ele. Da mesma forma, é “ilusório” pedir aos convidados para trazerem suas próprias taças de champanhe ou talheres que, de qualquer forma, são desinfetados na lavagem.

Outra sugestão é designar um “capitão noturno”, alguém responsável por buscar alimentos e bebidas durante o jantar, a fim de evitar engarrafamentos na cozinha.

E por fim, o importante é não demorar muito para ir embora, ainda que o toque de recolher tenha sido excepcionalmente suspenso na noite de Natal. "É um grande teste que devemos passar se quisermos limitar os danos", conclui o especialista em doenças infecciosas, para quem evitar uma terceira onda é um esforço coletivo.

Nos USA, Papai Noel troca trenó por chamadas de vídeo

Este ano, Papai Noel teve de redobrar a criatividade, para mostrar que nem mesmo a pandemia pode tirar a magia do Natal. Como as tradicionais visitas não podem acontecer devido ao coronavírus, as crianças americanas se encontram com o bom velhinho pela Internet. A ideia é justamente proteger os mais vulneráveis.

Do outro lado da linha está Joe Harkins, Papai Noel profissional há 6 anos. Aos 87 anos, ele optou por fazer seu trabalho exclusivamente online devido aos riscos da pandemia.

"A maioria dos profissionais que atuam de Papai Noel são idosos e muitos têm problemas de saúde. Por isso desisti de visitar famílias para não colocar a minha saúde em risco. Porém, o que eu mais sinto falta é do contato direto com as crianças, é claro. Mas o vídeo permite que elas assistam várias vezes e guardem uma memória eterna.", explica.

Mitch Allen é um “elfo-chefe”. É assim que o fundador do HireSanta quer ser apresentado. Ele recruta a figura do Papai Noel em todo o mundo e confirma que a demanda por videoconferência aumentou em 50%. “Este ano, as pessoas precisam redescobrir a tradição, a família... E o Papai Noel é o símbolo disso tudo. E eu acho que é por essa razão que as demandas de videoconferência estão explodindo, porque os pais querem dar aos seus filhos essa experiência mágica, apesar da Covid”, afirma.

