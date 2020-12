Tráfego de caminhões entre Inglaterra e França se normaliza

Filas de veículos aguardando embarque no porto de Dover, do lado britânico, para chegar à França, em 24 de dezembro de 2020. No dia 26 de dezembro, a situação se normalizou.

A situação no porto britânico de Dover, onde nos últimos dias formaram-se longas filas de caminhões, "se normalizou" e a circulação para Calais (noroeste da França) "diminuiu de forma considerável", anunciou neste sábado (26) a direção do porto francês.

Publicidade Leia mais

"Registramos um trânsito de 1.000 caminhões na quinta-feira procedentes de Dover, 2.200 na sexta-feira (25), e hoje (26) contamos 1.500 até às 18h (14h de Brasília). O trânsito diminui de forma considerável há algumas horas, pois a situação se normalizou no Reino Unido", informou Benoît Rochet, diretor-geral da empresa que administra os portos de Calais e Boulogne-sur-Mer, na França.

O porto ficou aberto excepcionalmente no dia de Natal (25), mas só para ferries que levavam veículos de Dover para Calais.

No túnel do canal da Mancha, mil caminhões cruzaram a fronteira de Folkestone (Inglaterra) para a localidade francesa de Coquelles no sábado às 18h e cerca de 400 o fizeram no sentido contrário, segundo um porta-voz da Getlink, empresa que explora o túnel.

Milhares de caminhoneiros ficaram bloqueados no sul da Inglaterra depois que a França, após o anúncio de uma nova cepa da Covid-19 mais contagiosa no Reino Unido, decidiu em 20 de dezembro fechar suas fronteiras aéreas e terrestres com seu vizinho britânico.

Embora o governo francês tenha autorizado o trânsito desde a quarta-feira pela manhã, exige um teste negativo de Covid-19 para cruzar a fronteira a partir do Reino Unido.

(Com informações)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro