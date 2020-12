Funcionários de casa de repouso alemã recebem cinco doses de vacina da Pfizer por engano

Oito funcionários de uma casa de repouso para idosos na Alemanha receberam, por engano, neste domingo (27), cinco doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19.

As sete mulheres e o homem, com idades entre 38 e 54 anos, trabalham em um estabelecimento em Stralsund, no nordeste do país. Eles fazem parte do grupo prioritário para a vacinação, estipulado pelo governo alemão. A campanha teve início no país neste sábado (26).

O incidente foi relatado por Stephan Kerth, governador da região onde está localizada a casa de repouso. Os funcionários receberam o equivalente a cinco doses em uma única aplicação. Eles foram imediatamente informados do erro.

Quatro deles foram hospitalizados com sintomas gripais leves e os outros voltaram para casa. "Lamento profundamente esse incidente", disse Kerth. Ele assegurou que se tratam de "casos isolados", gerados por erros humanos. "Espero que nenhuma dessas pessoas tenha um efeito colateral grave", declarou.

Testes foram realizados com doses maiores

O laboratório alemão BioNTech, que desenvolveu a primeira vacina do mercado utilizando o RNA mensageiro, assegurou antes do lançamento da campanha de vacinação neste final de semana que doses maiores do que as normais foram injetadas nos voluntários nas fases de testes, sem reações graves. O produto, concebido em menos de um ano, deve ser administrado em duas injeções de 0,3 ml, respeitando um intervalo de duas ou três semanas.

A vacina é entregue em um frasco cujo conteúdo, depois de diluído, se transforma em cinco doses. De acordo com as autoridades alemãs, os recipientes contêm seis doses, já que têm um excedente previsto pelo fabricante.

O Ministério da Saúde informou todos os organismos encarregados da vacinação nas regiões alemãs da existência dessa quantidade extra do produto, pedindo que ela não seja utilizada no preparo de uma injeção. Entre 3 e 4 milhões de doses da vacina da Pfizer devem estar disponíveis no país até o fim de janeiro, segundo o governo.

