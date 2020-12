Pane logística em fábrica da Pfizer atrasa entrega de vacinas na UE

A entrega das vacinas contra a Covid-19 para oito países europeus sofrerá um atraso por conta de um problema de processamento de carga e envio ocorrido na fábrica da empresa em Puurs, na Bélgica.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (28) pelo Ministério espanhol da Saúde, que não recebeu o produto no prazo estipulado inicialmente, e pelo próprio laboratório. A campanha de vacinação teve início em vários países da União Europeia (UE) neste domingo (27).

O diretor global de comunicações da Pfizer, Andrew Widger, esclareceu que não houve atrasos de fabricação e as entregas já se normalizaram. "Devido a um problema de logística, modificamos o cronograma de um número limitado de entregas. A questão foi resolvida e as entregas estão sendo despachadas", garantiu.

Com quase 50.000 mortos, a Espanha é um dos países mais afetados da Europa e deveria receber nesta segunda-feira 350.000 doses da vacina fabricada pelos laboratórios Pfizer e BioNTech. Oito países, que não foram citados, foram afetados pelo atraso. O próximo carregamento de vacinas chegará à Espanha na terça-feira, acrescentou o Ministério da Saúde espanhol.

A Europa registrou, até agora, mais de 25,4 milhões de casos de Covid-19 e quase 550.000 vítimas fatais. Além da vacina Pfizer/BioNTech, a UE deve aprovar em breve a vacina da AstraZeneca e Oxford, provavelmente no dia 6 de janeiro.

A maior parte dos países da UE começaram a vacinar a população contra a Covid-19 neste final de semana, priorizando a imunização de pessoas idosas. Antes da UE, vários países já haviam iniciado a campanha contra o coronavírus, começando pela China, que em 1 0 de dezembro já teria vacinado mais de 1 milhão de pessoas. Em dezembro, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Suíça, Israel, México, Costa Rica e Chile iniciaram a imunização.

Nova variante

Paralelamente à vacinação, no entanto, cada vez mais países detectam casos da nova cepa do coronavírus, possivelmente mais contagiosa, descoberta no Reino Unido. Canadá, Itália, Suécia, Espanha, Portugal, Japão e Coreia do Sul estão entre os que se somam à lista dos que já identificaram a variante, que aparentemente não influencia a eficácia das vacinas que estão no mercado.

Um possível retorno à normalidade, entretanto, ainda parece distante. Tudo depende, como frisam muitos especialistas, da taxa de imunização da população, que deve girar em torno de 60%. Para isso, é preciso que as pessoas se vacinem e que a imunização impeça a transmissão, e não apenas o desenvolvimento de formas graves da doença, além de gerar uma imunidade relativamente duradoura. Questões que, por enquanto, ainda continuam sem resposta.

