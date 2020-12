Espanha inicia vacinação em massa contra Covid-19 com registro de não vacinados

A Espanha recebeu nesta terça-feira (29) cerca de 350.000 doses da vacina Pfizer/BioNTech, destinadas ao início da campanha de vacinação massiva no país. Diversos carregamentos chegaram aos aeroportos de Madri, Barcelona, Vitória, Valência e Sevilha e serão redistribuídos nas províncias espanholas. O Exército participa da distribuição nos arquipélagos das Canárias e das Ilhas Baleares, e nos enclaves de Ceuta e Melilha, localizados na costa do Marrocos.

Publicidade Leia mais

A entrega das vacinas sofreu um atraso de 24h, depois de a fábrica da Pfizer, situada na Bélgica, enfrentar um problema logístico que atrasou o envio nesta segunda-feira (28). O Ministério da Saúde espanhol criou um sistema de registro sanitário tanto para pessoas que têm recebido a vacina – a fim de monitorar eventuais efeitos colaterais –, tanto para aquelas que rejeitam a imunização. O ministro da Saúde, Salvador Illa, explicou que o cadastro de não vacinados será compartilhado com países europeus. Esta lista não será divulgada publicamente, garantiu o ministro, acrescentando que a inscrição será elaborada “com o maior respeito pela proteção de dados privados".

A vacinação começou oficialmente no domingo (27) na Espanha, mas de maneira simbólica. A primeira pessoa a tomar a injeção foi uma mulher de 96 anos, residente em uma casa de repouso para idosos de Guadalajara, no centro do país. Araceli Rosario Hidalgo Sanchez afirmou não ter sentido nada ao ter o produto injetado em seu braço. As imagens foram transmitidas em cadeia nacional de TV.

Assim como outros países europeus, a Espanha enfrenta um clima de desconfiança em relação às novas vacinas contra o coronavírus. De acordo com um estudo recém-publicado pelo Centro de Investigações Sociológicas (CIS), localizado em Madri, a proporção de espanhóis que não querem ser vacinados caiu drasticamente de 47% em novembro para 28% em dezembro. No mesmo período, o percentual de espanhóis que afirmaram estar dispostos a receber a vacina aumentou de 36,8% para 40,5%.

O ministro da Saúde espera que, com o avanço da vacinação, mais pessoas percam o receio do novo produto. Em entrevista à televisão nesta terça-feira, Illa disse que "se tudo ocorrer como planejado, cerca de 70% da população espanhola poderia estar vacinada até o próximo verão", estação do ano que começa em junho no hemisfério norte. Mas essa estimativa é considerada muito otimista. A previsão oficial do governo é de que 15 a 20 milhões dos 47 milhões de espanhóis sejam vacinados até maio ou junho.

A Espanha superou nesta segunda-feira a triste marca de mais de 50 mil mortos pela Covid-19. No entanto, a vacinação não será obrigatória no país.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro