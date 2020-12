Covid-19: Reino Unido aprova utilização da vacina AstraZeneca Oxford

Fotografía ilustrativa con viales marcados "covid-19" y logotipos deAstraZeneca y de la universidad de Oxford, tomada el 17 de noviembre de 2020 JUSTIN TALLIS AFP/Archivos

Texto por: RFI 3 min

A Agência Reguladora de Medicamentos britânica (MHRA) aprovou a utilização da vacina desenvolvida pelo grupo AstraZeneca em conjunto com a Universidade de Oxford. O produto é a base do programa de imunizações do Brasil, onde é fabricado pela Fiocruz e deve passar pela aprovação da Anvisa.