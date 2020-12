Mais de 2 mil migrantes morreram tentando chegar às Ilhas Canárias em 2020

De acordo com a ONG espanhola Caminando Fronteras, que monitora os fluxos migratórios, 2.170 migrantes morreram em 2020 no Atlântico tentando chegar à Espanha. A maioria fez a rota migratória que chega às Ilhas Canárias. Um número que aumentou acentuadamente em relação aos anos anteriores.

Este número é o dobro do registrado em 2019. Segundo a ONG Caminando Fronteras, a grande maioria das mortes ocorreu em 45 naufrágios de embarcações a caminho das Canárias.

A chegada de migrantes neste arquipélago espanhol - localizado a cerca de 150 km da costa do Saara Ocidental - aumentou acentuadamente este ano. Entre janeiro e novembro, 19.566 migrantes chegaram às Canárias, 10 vezes mais do que no ano anterior, de acordo com dados do Ministério do Interior espanhol.

Rota migratória

Esta rota migratória pelas Canárias se desenvolveu consideravelmente em 2020, principalmente devido aos controles que foram reforçados no Mediterrâneo, a outra rota que permite chegar à Espanha.

Mas, de acordo com as organizações, esta é uma rota extremamente perigosa. Os migrantes embarcam em pirogas, muitas vezes do Senegal, e tentam chegar às Ilhas Canárias, a 1.500 quilômetros de distância, em uma travessia que leva cerca de sete dias.

A maioria deles vem de países do sul do Sahel, como Níger ou Senegal. No início deste mês, a Justiça senegalesa condenou três pais à prisão por terem embarcado seus filhos em canoas com destino à Europa. Um dos jovens, Doudou Faye, morreu no mar.

