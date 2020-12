Pós-Brexit: acordo é assinado pela UE em Bruxelas e segue para Londres

Ursula von der Leyen (esq.) e Charles Michel posam com duas cópias do acordo comercial pós-Brexit com o Reino Unido, em 30 de dezembro de 2020 em Bruxelas

Os líderes da União Europeia assinaram oficialmente o texto do acordo pós-Brexit, texto que definirá as relações entre o Reino Unido e a Europa, no dia 1º de janeiro. O texto será agora votado pelo Parlamento do Reino Unido.

Por Jérémy Audouard, correspondente da RFI em Bruxelas, e Muriel Delcroix, correspondente da RFI em Londres.

No edifício do Conselho da Europa, os líderes chegam todos com sorrisos nos rostos. Diante de um punhado de fotógrafos, Ursula Von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, e Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu, parecem encantados por assinar as páginas.

Pouco depois, os famosos documentos partiriam de Bruxelas em direção a Londres, em avião da Royal Air Force. Agora, cabe ao primeiro-ministro britânico Boris Johnson colocar sua assinatura.

Este acordo de livre comércio, concluído in extremis na véspera do Natal, entrará em vigor em 1º de janeiro à meia-noite, horário de Paris. No entanto, o processo de divórcio ainda não foi concluído. Este é um acordo provisório. O Parlamento Europeu ainda não ratificou o texto, o que provavelmente será feito no final de fevereiro.

No Reino Unido, é a Câmara dos Comuns que se pronuncia nesta quarta-feira (30), sobre o acordo concluído com Bruxelas. Boris Johnson abriu o debate sobre este tratado que permite ao Reino Unido continuar a se beneficiar do acesso ao mercado único europeu sem direitos aduaneiros ou cotas, mas que não abrange o setor de serviços, que no entanto representa 80% da economia britânica. Mesmo assim, ele insiste que o acordo permite a Londres retomar o controle de suas leis e de seu destino.

Boris Johnson acentuou a reconquista da soberania do Reino Unido graças a um acordo que reformula as relações com os seus vizinhos e termina a sua adesão, segundo o primeiro-ministro, "sem convicção" à UE, enquanto permite continuar a comercializar e a cooperar estreitamente com os países da UE. Ele disse que Londres seria agora "um vizinho amigável, o melhor amigo e aliado que a UE pode ter".

Oposição furiosa

O líder do Partido Trabalhista da oposição também falou. Keir Starmer, sombrio mas resignado, decidiu endossar o texto enquanto criticava um "acordo minimalista", que não cobre o crucial setor de serviços. O líder trabalhista quer encerrar este capítulo doloroso do Brexit de uma vez por todas e seguir em frente. Mas ele enfrenta uma rebelião com muitos de seus deputados ameaçando desobedecê-lo e votar contra.

O debate continua por umas duas horas, e os deputados vão votar pela primeira vez antes que o texto seja aprovado pelos Lordes, a câmara alta do Parlamento. O texto não deverá ter dificuldade em ser aprovado, já que o partido conservador de Boris Johnson, em grande parte majoritário, votará a favor.

Não será um processo sem resmungos, no entanto, uma vez que, além dos trabalhistas, todos os partidos da oposição, os separatistas escoceses e pequenos partidos como os liberais democratas, os verdes ou os Unionistas da Irlanda do Norte vão votar contra. Eles também estão furiosos com porque tiveram que estudar um texto de quase 2.000 páginas em apenas algumas horas e consideram o processo uma farsa de democracia.

