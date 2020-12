Covid-19: França vacina menos que países vizinhos e deputados cobram ministro da Saúde

Vacinação na França começa em casas de repouso. O processo é lento e pode excluir idosos incapazes de dar o seu consentimento. AFP - LIONEL BONAVENTURE

Texto por: RFI 4 min

Deputados do partido de direita “Os Republicanos” (LR) pediram nesta quinta-feira (31) uma sabatina de "emergência" do ministro da Saúde francês, Olivier Véran, sobre a estratégia de vacinação do país que, de acordo com alguns parlamentares, está atrasada em relação aos vizinhos europeus. O governo afirma que essa demora no início já era prevista. Mas certos cientistas criticam "um erro estratégico muito importante".