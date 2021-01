Migrantes quadriplicam tentativas de atravessar o Canal da Mancha em 2020

Mais de 9.500 travessias ou tentativas de cruzar o Canal da Mancha por migrantes que desejam chegar à costa britânica em barcos improvisados ​​foram registradas em 2020, quatro vezes mais do que em 2019, anunciaram as autoridades francesas nesta sexta-feira (8).

"Em 2020, 868 eventos ligados a tentativas de imigração ou travessias aconteceram no local", disse o centro de controle marítimo do Canal da Mancha e do Mar do Norte. Seis pessoas morreram e três desapareceram durante essas travessias perigosas, depois de quatro mortes em 2019, acrescentou o comunicado.

O centro especificou ainda que o mesmo migrante poderia ser contado várias vezes se tentasse a passagem de maneiras diferentes. Em 2019, foram registradas 203 tentativas ou travessias envolvendo 2.294 migrantes. Esses números já haviam quadruplicado em relação a 2018.

Segundo François Guennoc, presidente da associação Auberge des Migrants, a acentuação deste fenômeno migratório pode ser explicada por "vários fatores": "as ótimas condições climáticas entre o início de março e agosto, o aumento da taxa de sucesso, o aperfeiçoamento dos métodos dos contrabandistas, especialmente com as múltiplas saídas numa zona costeira de cerca de 200 quilômetros, a rentabilidade destas práticas, bem como as crescentes dificuldades de passagem de caminhões de migrantes devido à melhoria do sistema de rastreio de fronteira".

Para os candidatos à perigosa passagem, “as condições de sobrevivência na costa são cada vez mais difíceis, com evacuações em massa e forte pressão policial”, observou Guennoc. Segundo ele, "essas tentativas vão continuar por causa da política europeia" no que diz respeito "ao direito de asilo e acolhimento, que não está indo em uma direção positiva".

Veículos sobrecarregados e motores defeituosos

As associações contam atualmente com mil migrantes entre Calais e Grande-Synthe, expostos a expulsões quase diárias de seus acampamentos improvisados. As operações de resgate envolvem regularmente recursos marítimos e aéreos para fornecer assistência a veículos frequentemente sobrecarregados e motores defeituosos.

Desde o final de 2018, essas travessias aumentaram, apesar dos repetidos avisos das autoridades enfatizando o perigo associado à densidade do tráfego, fortes correntes e a baixa temperatura da água.

Paralelamente, as travessias ilegais detectadas nas fronteiras externas da União Europeia (UE) diminuíram 13% em 2020 em relação ao ano anterior, atingindo cerca de 124.000, devido às restrições pandêmicas impostas em vários países, anunciou a agência europeia de vigilância das fronteiras, a Frontex.

De acordo com números preliminares, as chegadas à UE através do Mediterrâneo Oriental tiveram a maior queda, "de mais de três quartos, chegando a cerca de 20.000", com o número de travessias ilegais no Mediterrâneo Ocidental caindo 29%, para cerca de 17.000 travessias.

Mas algumas rotas, pelo contrário, aumentaram a frequência, como a da África Ocidental (22.600 travessias ilegais, oito vezes o total do ano anterior), do Mediterrâneo central (35.600, três vezes em 2019) e rota dos Balcãs Ocidentais (27.000, + 75% do que em 2019).

Com informações da AFP

