Após nevasca histórica, Espanha se prepara para onda de frio excepcional

A situação continua caótica na Espanha, no dia seguinte de uma tempestade de neve histórica. A Nevasca Filomena, a mais forte em quase 60 anos, começou na sexta-feira (8) e interrompeu o tráfego aéreo, rodoviário e ferroviário em Madri e outras regiões centrais do país. Nas próximas horas, a neve deve dar lugar a uma onda de frio inédita.

A tempestade Filomena, que deixou três mortos no país, trouxe também fortes chuvas em outras regiões espanholas. As autoridades travam neste domingo (10) uma corrida contra o relógio para retirar a neve e limpar as ruas e estradas antes da chegada da onda de frio.

Temperaturas inferiores a -10ºC são esperadas entre a noite deste domingo e a próxima quinta-feira (14), informa a Agência Meteorológica Espanhola (AEMET). A onda de frio vai atingir "grande parte do interior do país”.

"Nosso objetivo é aproveitar cada minuto antes da segunda-feira, quando haverá a queda da temperatura" para retirar a neve nas principais vias antes que se transforme em gelo, anunciou no sábado à noite, José Luis Martínez-Almeida, prefeito de Madri.

Em entrevista à RFI, o prefeito pediu que a população fique em casa. “Tem muita gente na rua e isso é muito perigoso. Em segundo lugar, tanta gente assim nas ruas dificulta o trabalho dos serviços de emergência. É fundamental deixar as ruas livres para que os serviços municipais possam atuar. Por favor, peço à população por questões de segurança, mas também para ajudar os funcionários municipais a fazerem seu trabalho que fiquem em casa”, insistiu José Luis Martínez-Almeida.

Ele prevê que “até o próximo fim de semana será muito difícil de se deslocar" na capital.

Aeroporto deve voltar a funcionar

A neve parou de cair no sábado (9). O aeroporto da capital espanhola e o tráfego ferroviário devem voltar a funcionar ainda neste domingo. O exército interveio para retirar a neve das pistas do aeroporto de Madri e dos acessos a hospitais, onde há muita procura devido à pandemia de Covid-19.

Nas rodovias, a situação ainda é complicada. Segundo o governo, o tráfego seguia suspenso ou com restrições em mais de 700 estradas nesta manhã. Várias comunidades tiveram que suspender o processo de vacinação contra o novo coronavírus.

A tempestade "Filomena" se desloca neste domingo para as regiões da Catalunha e Aragon (noroeste), por enquanto pouco afetadas pela nevasca de ontem no centro do país.

(Com informações da AFP)

