Resultados contraditórios de teste Covid de presidente interferem na campanha eleitoral de Portugal

O presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa testou positivo nesta segunda-feira, 11 de janeiro de 2021, e em seguida duas vezes negativo para a Covid-19. Patricia de Melo Moreira AFP/Archivos

Texto por: RFI 4 min

Depois de testar positivo e em seguida duas vezes negativo, continuam as dúvidas para saber se o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, está ou não contaminado pelo Covid-19. Por precaução, seguindo as recomendações das autoridades de saúde, ele participou de casa do debate que reuniu presencialmente todos os outros candidatos à presidência de Portugal, na noite desta terça-feira (12) no canal público RTP.