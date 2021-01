Itália proíbe voos do Brasil por causa de variante do coronavírus

Um dos países mais afetados pela pandemia de Covid-19 na Europa, a Itália anunciou neste sábado (16) a proibição de voos oriundos do Brasil devido a uma nova variante do coronavírus descoberta na Amazônia.

“Assinei uma portaria que bloqueia os voos com partida do Brasil e proíbe a entrada na Itália de pessoas que tenham estado naquele país nos últimos 14 dias”, escreveu o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, em um tuíte.

“Quem já está na Itália e vem deste país deve se submeter a um teste e entrar em contato com as autoridades de saúde”, acrescentou o ministro.

Firmato ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione. — Roberto Speranza (@robersperanza) January 16, 2021

A Itália foi o primeiro país europeu a ser duramente atingido pela pandemia de Covid-19. O aumento recente do número de contaminações levou o governo a adotar medidas rígidas durante as festas de fim de ano.

Reino Unido já tinha proibido voos do Brasil

O governo britânico já havia proibido, desde a quinta-feira (14), as chegadas de voos de todos os países da América do Sul e do Panamá, além de Portugal. A medida foi tomada em resposta à nova variante da Covid-19, descoberta no Brasil. A decisão foi anunciada nas redes sociais pelo ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps.

No último domingo (10), o Japão anunciou ter detectado uma nova variante do coronavírus, destacando não saber de imediato se ela é mais contagiosa ou perigosa que as outras linhagens encontradas nos últimos meses. A mutação foi detectada em dois adultos e duas crianças que chegaram ao Japão vindos do Brasil, indicaram as autoridades sanitárias japonesas, acrescentando que a nova variante teria semelhanças com as cepas originárias do Reino Unido e da África do Sul.

França reforça fronteiras

A partir de segunda-feira (18), a França endurece o controle em suas fronteiras em uma tentativa de conter a propagação da pandemia de Covid-19, principalmente em razão das novas variantes do vírus, vindas do Reino Unido, África do Sul e Brasil. O governo francês não proibiu oficialmente a entrada de nenhum cidadão, como fizeram as autoridades britânicas, mas tornou o acesso ao seu território mais complexo.

O primeiro-ministro Jean Castex anunciou na quinta-feira (14) que um teste PCR negativo será exigido a todos os viajantes vindos de fora da União Europeia. Eles terão em seguida que se isolar durante sete dias e, depois desse prazo, deverão refazer o teste para detectar a Covid-19.

(Com informações da AFP)

