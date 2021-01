Covid-19: Baviera impõe uso da máscara FFP2 nos transportes e lojas

Diante da alta do número de casos de Covid-19 na Alemanha nas últimas semanas e a presença de novas cepas em seu território, o estado da Baviera decidiu impor o uso da máscara FFP2 nos transportes públicos e nas lojas e supermercados a partir desta segunda-feira (18).

O equipamento é normalmente utilizado pelos profissionais da saúde que atuam nas UTIs (unidade de terapia intensiva) e estão em contato direto com pacientes contaminados. A máscara FFP2, ou modelos similares, são as únicas que proporcionam um alto nível de proteção para o usuário, filtrando cerca de 94% das micropartículas virais em suspensão no ar ou emitidas pela fala.

A chanceler alemã Angela Merkel utiliza o acessório com frequência nas reuniões entre estadistas, como mostram as fotos publicadas na imprensa mundial. A máscara cirúrgica, a mais comum, ajuda a não propagar o vírus, mas não protege o usuário de uma eventual contaminação se for exposto a uma situação de risco.

O uso da FFP2 nos transportes e lojas da Baviera locais será obrigatório a partir de 14 anos. Máscaras com um efeito protetor similar, como a KN95 ou a N95, também serão aceitas. O governo regional prometeu fornecer 2,5 milhões de unidades gratuitamente, já que a FFP2 é bem mais cara - cerca de € 5.

O governo regional lembrou, em um comunicado, que o uso do acessório é limitado a 75 minutos, para minimizar a dificuldade respiratória do usuário, que é maior. No texto, as autoridades lembram que são "medidas de proteção contra a infecção mais eficazes do que um lockdown prolongado, que atrapalharia ainda mais a economia."

Na Alemanha, as restrições foram reforçadas nas últimas semanas e os estabelecimentos comerciais considerados não-essenciais, como restaurantes ou teatros, estão fechados pelo menos até o dia 31 de janeiro. Segundo informações do jornal Der Spiegel, a chanceler alemã também não descarta a possibilidade de tornar obrigatório o uso da FFP2 em alguns locais, em todo o país.

Falsa impressão de segurança

Segundo o jornal Bild, os profissionais de saúde alemães se preocupam com a generalização do uso dessa máscara, que poderia criar "uma falsa impressão de segurança", e não dispensa a adoção de medidas restritivas. A FFP2 é bem mais eficaz do que uma máscara de tecido, mas, assim como a cirúrgica, deve ser utilizada corretamente para ser de fato eficaz.

O acessório deve cobrir completamente o rosto, do nariz até o queixo, não pode ser tocado, deve ser jogado depois de retirado e trocado se estiver umedecido. A Alemanha, que está na fase mais aguda da epidemia, já registrou mais de 40.000 mortes por Covid-19.

