Celebridades da música britânica acusam Brexit de inviabilizar turnês

Em carta aberta, publicada nesta quarta-feira no jornal “The Times”, celebridades consagradas como Elton John, Sting, acusam brexit de inviabilizar turnês © Getty Images via AFP

Texto por: Vivian Oswald 4 min

Do clássico ao pop rock, do punk ao heavy metal, mais de 100 estrelas da música britânica, em uníssono, protestaram contra o impacto negativo que o acordo do Brexit terá sobre o futuro da produção cultural no Reino Unido. Em carta aberta, publicada nesta quarta-feira (20) no Times, celebridades consagradas como Elton John, Sting, o ex-guitarrista do Queen, Brian May, e o regente Simon Rattle afirmam que, se Londres e Bruxelas não encontrarem uma maneira de isentar o setor da nova (e custosa) burocracia pós-divórcio, "as turnês podem se tornar inviáveis, especialmente para jovens músicos.