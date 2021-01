Alemanha registra primeiro caso de variante do coronavírus encontrada no Brasil

Um painel sobre o uso Obrigatório da máscara em Dresden, Alemanha, em 12 de dezembro. O país registrou o primeiro caso da variante do coronavírus encontrada no Brasil. REUTERS - HANNIBAL HANSCHKE

Texto por: RFI 2 min

Um primeiro caso da variante do coronavírus identificada inicialmente em território brasileiro foi encontrada pela primeira vez na Alemanha. O paciente, que testou positivo na quinta-feira (21), quando voltava de uma viagem ao Brasil, segundo informações de autoridades do estado de Hesse, no oeste do país, nesta sexta-feira (22).