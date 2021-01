Agência Europeia libera vacina AstraZeneca/Oxford para maiores de 18 anos

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) recomendou nesta sexta-feira (29) a autorização da vacina contra o coronavírus do laboratório AstraZeneca, para maiores de 18 anos, e declarou que o medicamento pode ser usado em pacientes idosos. A agência europeia "determinou a autorização de fabricação para a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 para maiores de 18 anos", declarou a instituição em comunicado oficial.

Publicidade Leia mais

A Comissão Europeia acaba de divulgar um documento de 41 páginas intitulado “Acordo prévio de compra”, que todos os advogados e especialistas europeus estão analisando dentro do bloco, informa o correspondente da RFI em Bruxelas, Pierre Benazet.

O documento é datado de 27 de agosto de 2020 e contém várias páginas ocultadas devido ao sigilo comercial, como no contrato publicado anteriormente com a CureVac.

Mas, ao contrário deste, o contrato com a AstraZeneca é acessível a todos e não apenas aos eurodeputados. As páginas ocultadas da publicação original contêm principalmente os custos de produção.

Comissão quer provar que está certa

De acordo com a Comissão Europeia, esses contratos provarão que a AstraZeneca está erroneamente se refugiando atrás de uma cláusula de "melhor esforço na busca pela vacina". A presidente da comissão, Ursula von der Leyen, disse que a cláusula só se aplicava até que a vacina estivesse pronta e licenciada.

Com estes contratos, a Comissão espera provar, por um lado, que o laboratório anglo-sueco é obrigado a fornecer as doses previstas. E, por outro lado, nenhum país tem prioridade sobre vacinas feitas em um local de produção, nem mesmo o Reino Unido para fábricas no Reino Unido.

O contrato também indica que as fábricas britânicas terão que produzir para atender a demanda europeia.

A vacina aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos passa a ser a terceira a ser colocada no mercado europeu. O produto já está em circulação no Reino Unido, Índia e Brasil.

Como um lembrete, a vacina da AstraZeneca tem a vantagem de ser menos restritiva para armazenamento do que as outras duas, pois pode ser estocada em uma geladeira simples, e não em temperaturas muito baixas, como a da Pfizer.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro