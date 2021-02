BioNTech vai acelerar entrega de vacinas para a UE, com remessas adicionais

Fachada da empresa BioNTech, na Alemanha REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

Texto por: RFI 3 min

O laboratório alemão BioNTech anunciou, nesta segunda-feira (1º), que vai enviar mais rapidamente do que o previsto remessas para a União Europeia da vacina contra a Covid-19, desenvolvida com a Pfizer. A empresa prometeu o envio de até mais 75 milhões de doses no segundo trimestre.