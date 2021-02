Sem turistas por causa da pandemia, hotéis na Suíça e na França acolhem moradores de rua

Quatro hotéis em Genebra que estão vazios devido à pandemia estão hospedando cerca 150 pessoas sem teto graças à ajuda de um grupo de associações, do Estado e de uma fundação privada. © Fotomontagem com captura de tela reportagem rts.ch

Texto por: RFI 3 min

O setor do turismo é um dos mais afetadas pela pandemia de Covid-19 em razão das restrições às viagens impostas em vários países. Na Suíça, desde o início da crise sanitária, alguns hotéis, sem seus clientes habituais, decidiram acolher moradores de rua. O programa conta com a ajuda financeira do Estado, além de fundações que patrocinam a operação.