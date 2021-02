Missão pandemia: Portugal recebe ajuda da Alemanha para combater a Covid-19

Portugal recebe nesta quarta-feira (3) a primeira ajuda europeia para combater a Covid-19. Ela vem da Alemanha, num acordo bilateral. O avião da Bundeswehr (Forças Armadas) decolou no final da manhã para Portugal. O A400M transporta cerca de 30 médicos e enfermeiros, bem como equipamento para ajudar um hospital de Lisboa. Cinquenta aparelhos respiratórios, 150 leitos e equipamentos de transfusão estavam a bordo. A Comissão Europeia afirma também estar pronta a ajudar, se Portugal desejar.

Com os correspondentes da RFI em Lisboa, Marie-Line Darcy e em Berlim, Pascal Thibaut

A ministra alemã da Defesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, falou de um "ato de solidariedade para com os nossos amigos portugueses". A Alemanha é o primeiro país a apoiar Lisboa, que enfrenta uma situação crítica diante da pandemia de Covid-19.

As autoridades portuguesas preferem utilizar a expressão "colaboração com os parceiros europeus num quadro de reciprocidade", em vez da palavra "ajuda". Lisboa já vinha estudando essa possibilidade há vários dias, mas ao mesmo tempo tentava evitá-la. Porém, com hospitais saturados, registrando quase 100% de sua capacidade, e equipes médicas em combate por um mês, o país não poderia recusar.

Médicos militares alemães, entre eles 26 especialistas em cuidados intensivos e reanimação, bem como os respectivos equipamentos, desembarcam em Portugal.

Portugal tem falta de profissionais de saúde

Áustria, Luxemburgo e Espanha ofereceram ajuda, inclusive acolhendo os doentes. Lisboa reconhece sobretudo a falta de pessoal, enquanto atualmente cerca de 11.000 profissionais de saúde, especialmente enfermeiros, estão infectados e não podem trabalhar.

Os portugueses estão em lockdown total desde 15 de janeiro e pelo menos até 14 de fevereiro. Há uma fresta de esperança, no entanto, com o balanço de novos casos de infecção, que vem diminuindo há cinco dias consecutivos. Mas em Portugal a população teve que aprender a ter cuidado com as reviravoltas do SARS-CoV-2 e suas variantes.

A Alemanha recebeu pacientes de outros países cujos hospitais ficaram lotados no ano passado, incluindo da França. Em novembro, dois médicos foram enviados a Praga, na República Tcheca. Mas esta nova missão é mais ambiciosa: a duração inicial é de três semanas.

A Bundeswehr está desempenhando um papel importante na luta contra a pandemia na Alemanha. Soldados ajudam centrais de atendimento a localizar pessoas infectadas, trabalham em centros de imunização, distribuem e realizam testes rápidos em frente às casas de idosos para fortalecer a proteção à saúde.

O Ministério da Defesa acaba de aumentar a mão de obra disponível de 20.000 para 25.000 pessoas.

