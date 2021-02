Covid-19: Oxford lança estudo sobre combinação de vacinas diferentes

A universidade de Oxford, no Reino Unido, anunciou nesta quinta-feira o lançamento de um estudo para saber se a aplicação de duas doses de vacinas diferentes contra a Covid-19 em um mesmo paciente pode ser eficaz.

"Se nós mostrarmos que as vacinas podem ser utilizadas dessa maneira, isso aumentará consideravelmente nossa flexibilidade para distribuir as doses", disse o pesquisador Matthew Snape, encarregado do estudo, em um comunicado.

A pesquisa terá a participação de 820 voluntários de mais de 50 anos e testará, por enquanto, a combinação da vacina da Pfizer/BioNTech com o produto da AstraZeneca – os dois imunizantes atualmente disponíveis no país.

O estudo também vai avaliar a eficácia da proteção em função do espaçamento entre as duas injeções. Os pesquisadores vão testar um intervalo de quatro semanas, o que foi inicialmente recomendado pelas autoridades sanitárias, e outro de doze semanas, que permitiria vacinar mais rapidamente a população.

O especialista em saúde pública Jonathan Van-Tam, consultor do governo britânico, disse que é "importante ter dados que poderiam possiblitar um programa de vacinação mais flexível", levando em consideração a oferta limitada. "É possível também que, combinando as vacinas, a resposta imunológica seja melhor", com níveis de anticorpos mais elevados e que durem mais tempo", sublinhou.

Contaminações em queda

O Reino Unido é o país europeu mais atingido pela epidemia, com mais de 108.00 mortos. O governo britânico apostou na vacinação em massa para controlar o vírus, principalmente depois do aparecimento de uma cepa mais contagiosa que levou o país a adotar, no início de janeiro, um terceiro lockdown.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou nesta quarta-feira (3) que mais de 10 milhões de pessoas já foram vacinadas no Reino Unido, o que teria permitido reduzir em 67% a quantidade de testes PCR positivos à Covid-19 no país.

O objetivo é vacinar mais 15 milhões de pessoas até a metade de fevereiro, incluindo os maiores de 70 anos, os profissionais da saúde e os pacientes com doenças graves, que fazem parte do grupo de risco.

