Casa mais estreita de Londres está à venda por € 1 milhão

A fachada da casa, localizada entre um salão de cabelereiro e um consultório médico, é tão estreita que um passante corre o risco de não a ver. Com apenas 1,7 metros de largura e 7,5 metros de comprimento, o imóvel está à venda por € 1 milhão, cerca de R$ 6,5 milhões, quase quatro vezes mais que o preço médio do mercado imobiliário londrino.

Publicidade Leia mais

Ela é considerada a casa mais estreita de Londres. Estreita, mas bastante acolhedora e tem até um jardim. O imóvel atípico tem cinco andares e está localizado no bairro de Shepherd's Bush, a oeste da cidade. Originalmente, a casa era uma loja de chapéus de estilo Vitoriano, com depósitos para estocar a mercadoria e apartamentos de habitação nos andares superiores. A fachada azul ainda é decorada por um vitrine e uma lâmpada em forma de chapéu que lembra esse passado.

Para David Myers, diretor da agência encarregada da venda, o preço de £ 950.000 (€ 1,1 milhão) se justifica porque o imóvel “representa uma peça única na história de Londres e um pouco da magia da cidade”. Ela foi construída no final do século 19 ou no início do século 20.

Jardim e varanda com vista para os telhados de Londres

Os cômodos têm dimensões muito diferentes. A cozinha, situada no térreo, é o lugar mais estreito, mas dá para uma copa duas vezes mais ampla, iluminada por portas envidraçadas que levam ao jardim de 2,5 metros.

No primeiro andar, além de um quarto e de um escritório, há uma varanda com uma bela vista para os telhados tradicionais e chaminés típicas de Londres. Nos outros andares, os banheiros e uma suíte. David Myers, acredita que a casa seja ideal para um “casal jovem ou uma pessoa sozinha, artistas ou boêmios" que saibam “apreciar sua beleza”.

"Não existe nenhum outro imóvel em Londres de apenas 1,7 metros de largura. Outros tem cinco andares, mas nenhum possui um espaço tão atípico, e uma caraterística tão individual”, afirma o agente.

Preço exorbitante

O preço pedido é exorbitante em comparação com os £ 256.00 (quase € 300.000) que custa em média uma casa no Reino Unido. Mas o mercado imobiliário londrino registra com frequência grandes diferença de cotação. “É caro porque o imóvel é ideal, tem tudo e está localizado em Shepherd's Bush, um bairro que está a 10 ou 15 minutos do centro de Londres”, justifica o agente.

Se a casa for vendida, seu atual proprietário vai ganhar o dobro do que pagou por ela em 2006. Mas o mercado londrino está parado devido à crise sanitária. Muitos moradores se mudaram da capital para casas mais espaçosas no interior do país e David Myers teme que não apareça muitos interessados.

“Nesse momento de pandemia da Covid-19, não há muitos compradores, principalmente para um imóvel fora do comum, chique e bonito como este”, lamenta o agente.

(Com AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro