Inverno europeu: Holanda é atingida por 1ª tempestade de neve em 10 anos

Uma frente fria varreu o norte da Europa neste domingo (7), cobrindo a Holanda e parte da Alemanha com uma quantidade de neve que interrompeu o tráfego ferroviário, aéreo e rodoviário. Do outro lado do Mar do Norte, a Grã-Bretanha também se preparava para a chegada dessa tempestade chamada de "Darcy" pelos meteorologistas holandeses, cujos ventos chegam a 90 km/h.

Moradores de cidades holandesas e alemãs correram para fora para brincar de trenó e brincar na neve, apesar das temperaturas de -7°C.

A agência meteorológica holandesa KNMI emitiu um alerta extremamente raro de "código vermelho" neste domingo em todo o país, atingido por sua primeira tempestade de neve em mais de 10 anos.

"Esta é a primeira tempestade de neve (na Holanda) em muito tempo: a última (...) foi em janeiro de 2010", informa o site de previsão do tempo Weer.nl.

Uma criança faz "anjos" na neve após uma forte nevasca em Amsterdã, Holanda, 7 de fevereiro de 2021. REUTERS / Eva Plevier REUTERS - EVA PLEVIER

O governo holandês fechou todos os centros de testes de coronavírus por vários dias devido às severas condições climáticas, enquanto o país espera experimentar 10 dias de temperaturas congelantes.

Dezenas de voos foram cancelados ou atrasados ​​no Aeroporto Schiphol de Amsterdã, enquanto o aerorpoto de Eindhoven (sul) foi fechado. Todos os trens foram cancelados no país, inclusive aqueles para a Alemanha. Os bondes foram parados na capital Amsterdã, e um bonde descarrilou devido à neve em Haia.

A maior parte da Holanda foi coberta com 5 a 10 cm de neve neste domingo, mas o cobertor branco tinha até 30 cm de espessura em alguns lugares, de acordo com a emissora pública NOS.

Uma plataforma coberta de neve é vista na Estação Central quando o tráfego de trem parou devido a forte nevasca, em Amsterdã, Holanda, 7 de fevereiro de 2021. REUTERS / Eva Plevier REUTERS - EVA PLEVIER

Mais de 80 carros ficaram fora da estrada depois de escorregar na neve, de acordo com a Autoridade de Infraestrutura Holandesa, que aconselha os motoristas a evitarem dirigir. Uma foto tuitada pelas autoridades locais mostrou um limpa-neve que havia caído em uma vala.

Patinação no gelo

As temperaturas negativas também aumentaram as esperanças na Holanda de que os canais congelem, neste país que adora a patinação no gelo.

O primeiro-ministro Mark Rutte anunciou que a patinação será permitida caso os canais congelem pela primeira vez desde 2018, lembrando aos holandeses a necessidade de respeitar o distanciamento social e tentar não se machucar para não congestionar hospitais já lotados.

A esperança de poder organizar, pela primeira vez desde 1997, uma lendária corrida de patinação de velocidade muito popular na Holanda esfriou, devido às restrições ligadas ao coronavírus.

Essa provação de 200 quilômetros cruzando 11 cidades não acontece há mais de duas décadas, devido às mudanças climáticas. Todos os jogos de futebol da Premier League holandesa agendados para este domingo foram cancelados, junto com um jogo da Bundesliga alemã.

Na Alemanha, a nevasca causou grandes interrupções no tráfego ferroviário na Renânia do Norte-Vestfália (oeste), a região mais populosa do país (18 milhões de habitantes), bem como no tráfego ferroviário com partida de Hamburgo (norte).

Pessoas caminham no centro da cidade enquanto neva em Nijmegen, Holanda, 7 de fevereiro de 2021. REUTERS / Piroschka van de Wouw REUTERS - PIROSCHKA VAN DE WOUW

A neve, com espessuras de até 30 cm em alguns pontos, também causou grandes transtornos ao tráfego rodoviário do país. 222 acidentes foram contados desde a tarde de sábado, um porta-voz da polícia disse à DPA. Parte de uma rodovia na Renânia do Norte-Vestfália foi fechada depois que se transformou em uma pista de gelo gigante.

Até 40 cm de neve são esperados em partes do norte da Alemanha durante a noite de domingo a segunda-feira, de acordo com o serviço meteorológico alemão DWD.

