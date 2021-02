Mario Draghi, ex-chefe do BC Europeu, aceita cargo de primeiro-ministro da Itália

O economista Mario Draghi aceitou oficialmente o cargo de primeiro-ministro da Itália nesta sexta-feira (12), depois de conquistar o apoio de quase todos os partidos políticos e compor uma aliança heterogênea para formar um governo que tire o país da emergência econômica e sanitária.

Draghi substituirá Giuseppe Conte, que teve que renunciar ao cargo após perder o apoio de sua coalizão em fevereiro, colocando o país em uma crise política delicada em plena pandemia.

O ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE) anunciou a lista dos ministros, entre personalidades políticas e tecnocratas, no fim de uma reunião no Palácio Quirinal com o presidente da República, Sergio Mattarella.

Na última semana, Draghi recebeu os líderes de todos os partidos políticos, assim como os representantes de sindicatos e defensores do meio ambiente, com o objetivo de formar um governo heterogêneo, de unidade e sem conotações partidárias.

O renomado economista conquistou o apoio do maior partido de centro-esquerda, Partido Democrático (PD), da extrema direita Liga, de Matteo Salvini, além do partido da direita moderada Força Itália, de Silvio Berlusconi.

Na quinta-feira (11), o antissistema Movimento 5 Estrelas (M5E), o maior partido no Parlamento, votou a favor de um governo liderado por Draghi.

"Super Mario", como costuma ser chamado pelo seu papel na crise da dívida europeia em 2012, deverá ainda apresentar seu gabinete de governo e submeter-se ao voto de confiança na próxima semana no Parlamento, onde deve ter maioria.

As dificuldades apenas começaram para este italiano de 73 anos que liderará um país com a mais grave recessão dos últimos anos.

(Com informações da AFP)

