Autorização de vacinas contra variantes da Covid será mais rápida, promete União Europeia

A União Europeia quer acelerar o protocolo para a autorização de vacinas adaptadas para combater às variantes do coronavírus, mais contagiosas e que desafiam as campanhas de imunização em curso. A comissária europeia para a Saúde disse, neste domingo (14), que novas versões das vacinas já aprovadas no bloco não precisarão passar de novo por todas as etapas, para serem certificadas.

Publicidade Leia mais

A comissária garantiu que esse procedimento mais rápido não reduz a segurança dos imunizantes. “Nós analisamos o procedimento, junto com a Agência Europeia de Medicamentos, e decidimos que uma vacina melhorada por um fabricante para combater as novas variantes, baseada em uma vacina já existente [e certificada], não precisará passar por todas as etapas de autorização”, declarou Stella Kyriakides, em entrevista ao jornal alemão Augsburger Allgemeine.

O bloco tem sido muito criticado pela lentidão em aprovar e distribuir vacinas entre os países-membros, na comparação com outras potências ocidentais como o Reino Unido e os Estados Unidos. Kyriakides reconheceu que não está “satisfeita” com a situação atual, mas ressaltou que o plano europeu “não teve só erros”. “A União Europeia conseguiu garantir o abastecimento de 700 milhões de doses até o terceiro trimestre do ano”, destacou.

Comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, em coletiva de imprensa em 27 de janeiro de 2021. EPA-EFE - OLIVIER HOSLET

Medidas específicas contra variantes

Os países europeus aceleram a proteção contra a disseminação das novas cepas – a do Reino Unido, da África do Sul e do Brasil –, mas até o momento não decretaram novos bloqueios rígidos para conter as variantes. A partir deste domingo (14), a Alemanha fechou parcialmente suas fronteiras com a República Tcheca e a região austríaca de Tirol, para tentar controlar a entrada em seu território das linhagens, com maior circulação nos vizinhos.

Cerca de 1 milhão de policiais realizam controles em pontos das fronteiras, como em Kiefersfelden. Exceções são concedidas apenas aos alemães que moram nestes países vizinhos, aos passageiros em trânsito para outros países ou à circulação de mercadorias, mediante um teste PCR negativo.

“Estou curioso sobre o que vai acontecer nas próximas semanas, porque fazer e pagar um teste PCR toda a semana, será um desastre”, disse o motorista de caminhão tcheco Milan Vaculka, que tinha a França como destino final.

“Mesmo que as variantes já circulem na Alemanha, temos que impedir ao máximo novas intrusões”, declarou o ministro regional do Interior de Bade-Wurtemberg, vizinha da Baviera. Cidades da região próximas às fronteiras chegam a registrar mais de 50% dos casos positivos para Covid-19 de uma das variantes.

Alerta no leste francês

Na região do Grande Leste francês, a disseminação das novas cepas, em especial a sul-africana, levou as autoridades locais a acentuar as medidas de restrição. Estima-se que mais de 100 casos novos da linhagem estejam ocorrendo a cada dia.

Muitos prefeitos desejavam um lockdown rígido e local para evitar as contaminações, mas Paris considerou que as medidas em vigor – toque de recolher a partir das 18h, shoppings e restaurantes fechados e uso obrigatório de máscaras nas ruas – já são suficientes. Em Moselle, a frequentação de escolas passará a ser alternada entre os alunos e a vacinação será acelerada.

Cada novo teste positivo será considerado como um caso provável de variante e a quarentena obrigatória passa a ser de 10 dias, em vez de sete para o coronavírus dito “selvagem”. Para sair da quarentena, será também necessário apresentar um novo teste PCR negativo.

Já no norte do país, é a variante do Reino Unido que preocupa. “A evolução epidêmica da Covid-19 em Dunkerque se degradou bruscamente nos últimos dias”, disse o governo regional, em um comunicado, no qual aponta a progressão da cepa do país vizinho. Prefeitos haviam pedido o fechamento das escolas, mas apenas mudanças de horários foram realizadas.

“Temo, infelizmente, que essas variantes inglesa e sul-africana se tornem majoritárias no início de março. É o que estamos vendo em todos os países da Europa”, lamentou Arnaud Fontanet, epidemiologista e membro do Conselho Científico, que orienta o governo francês, em entrevista à emissora Europe 1. O presidente Emmanuel Macron reconheceu, em entrevista publicada neste domingo, que o combate às variantes “é uma corrida contra o relógio” no país.

Portugal prolonga suspensão de voos ao Brasil

O governo português anunciou neste sábado (13) que prolongará a suspensão de voos com Brasil e Reino Unido até 1º de março para tentar controlar a propagação de casos de covid-19 e das novas variantes do vírus. "Todos os voos permanecem suspensos com Brasil e Reino Unido", afirmou o Ministério do Interior, em um comunicado.

A suspensão está em vigor desde o final de janeiro, devido aos temores sobre as variantes do coronavírus detectadas nesses dois países. Em relação aos voos procedentes da União Europeia e do espaço Schengen, Portugal também manteve até 1º de março suas três categorias de medidas em função do número de casos de coronavírus por cada 100.000 habitantes. Os passageiros dos países menos afetados não estão sujeitos a nenhuma restrição; os de países intermediários devem apresentar um teste negativo de covid-19 e os viajantes dos países com o maior número de casos não só devem apresentar um teste negativo no embarque, como também respeitar uma quarentena de 14 dias em sua chegada ao território português.

Com informações da AFP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro