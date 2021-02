Covid-19: Romênia prioriza população de rua em campanha de vacinação

Quase 300 sem-teto foram vacinados contra a Covid-19 na Romênia, afirmaram neste sábado (20) as autoridades de saúde locais. O país é um dos primeiros da Europa a priorizar a imunização para a população de rua.

"Essas pessoas estão entre as mais expostas ao risco de contaminação”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Andrei Baciu. “Para a maioria delas, é muito difícil respeitar os gestos de proteção”, completou.

Após pedidos de várias entidades sociais, o governo romeno decidiu que os sem-teto deveriam ser prioritários na vacinação e os incluiu na mesma categoria das pessoas com mais de 65 anos, doentes crônicos e professores.

Equipes móveis de vacinação visitaram nos últimos dias abrigos noturnos montados por autoridades locais em várias cidades, incluindo Bucareste, Buzau, no leste, e Suceava, no nordeste do país. Dos 1.341 sem-teto identificados até agora em todo o país, 282 receberam a primeira dose e 246 as duas doses das vacina.

Essa operação deve continuar nos próximos dias, já que o governo "quer atingir todos os sem-teto que desejam ser imunizados", informou um integrante da campanha de vacinação.

Desconfiança

“Sem acesso a fontes confiáveis ​​de informação, muitas pessoas que vivem nas ruas ficam desconfiadas”, explica Marian Ursan, presidente da associação Carusel, que distribui alimentos, roupas, cobertores e medicamentos para cerca de 300 desabrigados em Bucareste.

Até o momento, a Romênia, país de 19 milhões de habitantes, já registrou 19.738 mortes causadas pelo coronavírus e vacinou 771.239 pessoas desde o lançamento da campanha de vacinação, no final de dezembro, incluindo 224.124 com uma dose e 547.116 com ambas.

(Com informações da AFP)

