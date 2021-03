Casos de Covid-19 crescem na Alemanha e país teme terceira onda

As autoridades alemãs alertaram nesta quinta-feira (11) para a alta do número de contaminações da Covid-19 e a possibilidade de uma terceira onda, potencializada pelas novas variantes que circulam no país.

Publicidade Leia mais

O número de casos na Alemanha chegou a 14.356 nas últimas 24 horas, o mais alto registrado desde 28 de janeiro, segundo dados do Insitituto Robert Koch. A taxa de incidência de testes positivos subiu de 65,4 para 69,1 a cada 100 mil habitantes.

A alta das infecções, registrada após várias semanas seguidas de queda, preocupa as autoridades sanitárias alemãs, principalmente porque a cepa britânica representa atualmente 55% dos casos diagnosticados, contra 46% no início de março. A variante, entre 50% a 70% mais contagiosa do que a original, ajuda a o vírus a se alastrar mais rapidamente na população. Além disso, ela é 64% mais mortal, como indicam estudos recentes.

"Considero que a terceira onda já começou na Alemanha", disse Lothar Wieler, presidente do Instituto Koch, durante uma coletiva de imprensa com jornalistas em Genebra. "Temos que vacinar mais, o mais rápido possível", concluiu.

Segundo Wieler, as campanhas de vacinação já começaram a surtir efeito. "Entre as pessoas de mais de 80 anos, vacinadas em prioridade, já podemos observar um declínio massivo", declarou. Mas, para o restante da população, a taxa de infecções subiu novamente. Lothar Wieler pediu que as medidas de restrições sejam mantidas o máximo possível. A Alemanha apresentou no início de março um plano para flexiblizar as medidas.

Campanha de vacinação lenta é alvo de críticas

Após ter fechado todos os estabelecimentos não-esssenciais desde dezembro, o governo alemão autorizou a abertura de livrarias, floriculturas e auto-escolas. As reuniões particulares, com no máximo cinco pessoas, entre membros de duas casas diferentes, também foram autorizadas.

A lentidão na campanha de vacinação em inúmeros países europeus é objeto de críticas na Alemanha. Apenas 3,2% da população recebeu as duas doses de alguma das vacinas disponíveis, necessárias para a imunização.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro