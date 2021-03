Covid-19: França flexibiliza restrições de viagens para Reino Unido e 6 países

A França começou a flexibilizar as restrições a viajantes internacionais de fora da Europa vindos do Reino Unido, Austrália, Israel, Japão, Nova Zelândia, Cingapura e Coréia do Sul, anunciou o Ministério das Relações Exteriores nesta sexta-feira (12). No entanto, os viajantes ainda precisarão fornecer um teste Covid negativo na chegada ao país.

A chacelaria francesa afirmou em um comunicado oficial na quinta-feira (11) que as pessoas que viajam e retornam desses sete países não terão mais que apresentar provas documentais de que possuem "motivos essenciais" para a viagem, como família ou emergência médica.

O ministro do Turismo da França, Jean-Baptiste Lemoyne, declarou que essa flexibilização se deve à melhoria da situação da saúde nesses países.

"A lista inclui a Grã-Bretanha, porque a variante do Reino Unido agora também circula amplamente na França", acrescentou ele em seu feed do Twitter. Mais de 60% de todos os casos da Covid na França foram provocados pela 'variante do Reino Unido'.

Todas as outras restrições, como a exigência de um teste negativo de Covid-19 de menos de 72 horas antes da viagem, permanecem em vigor, disse o ministério.

Companheiro(a) que trabalha no exterior vira motivo "legítimo"

Lemoyne disse que, para outros países não pertencentes à União Europeia, a lista de motivos "essenciais" para a viagem seria aumentada, especificamente levando-se em conta as situações familiares.

O comunicado do Ministério das Relações Exteriores da França afirma que os novos motivos legítimos para viajar incluem o fato de que uma pessoa do casal - casados ​​ou em sociedade civil - viva no exterior por motivos profissionais.

Outras razões "legítimas" incluem famílias que vivem no exterior, mas que têm filhos na escola na França, casais com filhos no exterior e na França, estudantes fazendo um exame, bem como pessoas que voltam à sua residência principal, se esta for na França.

A chancelaria francesa disse que ainda recomenda limitar as viagens internacionais sempre que possível. O governo francês restringiu as viagens internacionais em 14 de janeiro para tentar controlar a circulação do coronavírus e suas novas variantes mais contagiosas.

Os passageiros foram solicitados a fornecer documentação comprovando que sua viagem atendeu o limite estabelecido nos balcões das companhias aéreas durante o check-in, e novamente no controle de fronteira.

A polícia de fronteira continua exigindo, portanto, a apresentação de documentos que comprovem os motivos legítimos da viagem antes de permitir o embarque dos passageiros.

