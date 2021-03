Rússia já tem acordos para produzir vacinas com vários países da Europa

A Rússia anunciou nesta segunda-feira acordos de produção da vacina anticovid Sputnik V "com empresas de Itália, Espanha, França e Alemanha", à espera de sua homologação na União Europeia (UE).

Em um comunicado, o presidente do Fundo, Kirill Dmitriev, disse que, "atualmente, há outras negociações para aumentar a produção na UE. Isso permitirá começar a abastecer o mercado único europeu com a Sputnik V, assim que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprová-la", afirmou. O responsável pelo RDIF, que financia o desenvolvimento desta vacina, não indicou o nome dos grupos europeus com quem fechou acordos.

Embora ainda não tenha sido autorizado na UE, o imunizante russo superou uma etapa com o início de seu exame por parte da EMA. As autoridades russas disseram estar prontas para entregar 50 milhões de doses aos europeus a partir de junho.

Segundo Dmitriev, a Rússia também está preparada para "iniciar o fornecimento da Sputnik V para os países da UE que assim autorizarem, independentemente da EMA", como a Hungria. Inicialmente recebida com ceticismo no exterior, a Sputnik V convenceu vários países, e a revista científica The Lancet validou os estudos em fevereiro deste ano.

A Rússia acusa os países ocidentais, com frequência, de fazerem campanha contra a Sputnik V, ao insinuarem que Moscou lançou uma diplomacia da vacina para semear a discórdia na Europa. A UE enfrenta dificuldades de abastecimento das vacinas anticovid desenvolvidas por grupos farmacêuticos ocidentais.

O Fundo russo já havia anunciado um primeiro acordo de produção na Itália com a farmacêutica ítalo-suíça Adienne, que deve produzir a vacina na região da Lombardia, no norte do país. A vacina Sputnik V será produzida a partir de julho, anunciou a Câmara de Comércio Itália-Rússia.

"A vacina será produzida a partir de julho de 2021 nas fábricas (da farmacêutica ítalo-suíça) Adienne na Lombardia, na localidade de Caponago, perto de Monza", norte da Itália, afirmou Stefano Maggi, assessor de imprensa do presidente da Câmara de Comércio. "Serão produzidas 10 milhões de doses entre 1 de julho 1 de fevereiro de 2022", completou Maggi. "Este é o primeiro acordo no âmbito europeu para a produção no território da UE da vacina Sputnik", disse.

Russos podem fornecer 50 milhões de doses

O imunizante russo ainda não foi autorizado na UE, mas na semana passada a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que tem sede em Amsterdã, começou a examiná-la em seu processo de homologação.

Depois de recordar que sua vacina já foi aprovada em 46 países, o fundo russo voltou a criticar nesta terça-feira a EMA por "ter adiado durante meses" o processo de validação do produto. Vários países da UE, impacientes com um processo considerado muito lento, recorreram a vacinas ainda não autorizadas pela EMA. Este é o caso da Hungria, que começou a administrar a vacina russa em sua população no mês passado.

A Rússia também criticou e exigiu um pedido de desculpas pelos comentários de uma diretora da EMA, que comparou a autorização emergencial da vacina Sputinik V por alguns países europeus a uma "roleta russa".

(Com informações da AFP)

