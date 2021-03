OMS recomenda uso da vacina Oxford/AstraZeneca, mas ainda investiga efeitos colaterais graves

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou, nesta quarta-feira (17), dar continuidade, por hora, ao uso da vacina anticovid-19 da AstraZeneca, que teve a aplicação suspensa em vários países depois de efeitos colaterais graves. Os especialistas, segundo a entidade, vão continuar avaliando os dados de segurança do produto.

Em um comunicado, a organização frisou que os benefícios por enquanto superam os riscos e a vacinação deve continuar. Os especialistas da OMS, que se reuniram nesta terça-feira (16), continuarão avaliando as reações graves. Cerca de 15 países - entre eles França, Espanha e Alemanha - suspenderam o uso da vacina da AstraZeneca por problemas de coagulação ou formação de coágulos em pessoas imunizadas com o produto.

A OMS também ressaltou que, por hora, não foi estabelecida uma reação de causa e efeito entre a vacina e a tromboembolia venosa, que é a terceira doença cardiovascular mais frequente no mundo. No caso da AstraZeneca, algumas dezenas de casos foram registrados em um universo de mais de 20 milhões de pessoas.

A suspensão da vacina aumenta o atraso nas campanhas europeias. O continente vem sendo criticado pela lentidão na vacinação, que não chega a 5% na maior parte dos países. A maioria deles, aliás, enfrenta uma terceira onda de contaminações, com o aparecimento e a propagação das novas variantes, mais contagiosas. Na França, a cepa britânica, que também é mais mortal, representa mais de 70% dos novos casos. A única exceção é o Reino Unido, que vacinou massivamente sua população.

OMS recomenda vacina da Johnson & Johnson contra novas cepas

A Organização Mundial da Saúde também recomendou, nesta quarta-feira (17), a vacina da Johnson & Johnson nos países onde circularam as variantes mais contagiosas do coronavírus. O Grupo Estratégico de especialistas da OMS que analisa as imunizações (SAGE) se reuniu nesta segunda-feira (15).

"Nos países onde a propagação das cepas é elevada e dispomos de informações sobre o uso dessa vacina para a controlar o SARS-CoV-2 recomendamos sua utilização", declarou Alejandro Cravioto, presidente do grupo, em uma coletiva de imprensa.

Paralelamente, a especialista Annelies Wilder-Smith, conselheira técnica do órgão, especificou que durante os testes clínicos realizados com a vacina do laboratório americano, 10 pacientes que haviam recebido um placebo registraram episódios de trombose, contra 14 que receberam uma injeção. Em um total de 44.000 pessoas, essa diferença de quatro pessoas não é significativa, afirmou.

(Com informaçõs da AFP)

