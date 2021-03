Holanda: sem maioria nas eleições legislativas, Mark Rutte inicia consultas para formar novo governo

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, celebra o que ele chamu de um "grande voto de confiança" em três dias de eleições parlamentares, dominadas pela pandemia de Covid-19, em que seu partido saiu vitorioso, de acordo com pesquisas de boca de urna. AP - Piroschka van de Wouw

Texto por: RFI 3 min

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, inicia nesta quinta-feira (18) consultas para formar um novo governo, no dia seguinte à vitória do partido liberal, VVD, nas eleições legislativas no país, em meio à epidemia de coronavírus.