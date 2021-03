Comissário europeu esnoba vacina russa e diz que imunidade coletiva será atingida em julho no bloco

O Comissário europeu Thierry Breton, um dos responsáveis pela campanha de vacinação no bloco, disse neste domingo (21) que uma imunidade coletiva pode ser atingida até 14 julho se o calendário de imunização for respeitado. Em entrevista à televisão francesa, ele também descartou a vacina russa Sputnik V, vista com ceticismo no início da pandemia, mas que já está sendo adotada em mais de 50 países.

Publicidade Leia mais

“Não precisamos da vacina russa Sputnik V. Nem de outras vacinas”, declarou Breton em entrevista ao canal de televisão TF1. “O que precisamos agora é que os [imunizantes] que já estão aqui sejam produzidos em massa e administrados em massa”.

As declarações do comissário europeu soam como uma resposta aos países do bloco que vem se mostrando cada vez mais interessados em introduzir a Sputnik V em suas campanhas de vacinação, apesar das reticências da comunidade científica. O imunizante, que ainda não foi validado pelas autoridades sanitárias europeias, já é administrado na Hungria e a Alemanha anunciou que estaria disposta a adquiri-lo se o produto for autorizado pela agência reguladora do bloco.

O Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF), que administra os contratos de fabricação do imunizante, afirma que acordos de produção da vacina anticovid já foram firmados com fabricantes na Itália, Espanha, França e Alemanha.

Porém, mesmo se a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) anunciou no início do mês que iria começar a análise do imunizante, etapa essencial para sua homologação e uso no bloco, ainda há muita resistência em torno do produto, cuja descoberta foi anunciada com pompa pelo presidente russo Vladimir Putin, mas sem muitos detalhes científicos.

“Hoje nós temos claramente entre nossas mãos a capacidade de entregar entre 300 e 350 milhões de doses até o final do junho. Então, até 14 de julho, temos a possibilidade de atingir uma imunidade coletiva no continente”, prometeu Thierry Breton. “Esta é a reta final, pois sabemos que para vencer a pandemia existe apenas uma solução: se vacinar”.

O comissário europeu disse ainda que a cadência na entrega do imunizante vai se acelerar nas próximas semanas. Ele lembrou que 55 fábricas já produzem vacinas na Europa.

Atualmente, a União Europeia autorizou quatro imunizantes: os da Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca, que já estão sendo administrados, e o Janssen, da Johnson & Johnson, que foi validado mas ainda não começou a ser aplicado.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro