Partido de Merkel vence extrema direita no último teste regional antes de eleições legislativas

O chefe dos conservadores da Saxônia-Anhalt, Reiner Haseloff, lidera uma coalizão sem precedentes com os Verdes e os social-democratas do SPD desde 2016. AFP - RONNY HARTMANN

Texto por: RFI 4 min

Os conservadores do partido de Angela Merkel venceram com ampla vantagem as eleições regionais em Saxônia-Anhalt, superando o partido de extrema direita AfD. A votação se anunciava apertada na região, uma das mais pobres da Alemanha e suscetível ao discurso populista do AfD, anti-imigração e negacionista da pandemia.