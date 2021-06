Reino Unido barra europeus na fronteira e gera nova disputa com UE

O Reino Unido está retendo na fronteira dezenas de jovens europeus. Quem não apresenta um visto de trabalho, obrigatório desde a entrada efetiva do Brexit em janeiro de 2021, chega até a ser detido, antes de ser enviado de volta para a casa. A nova política migratória francesa com os ex-parceiros da União Europeia (UE) gera uma nova crise entre Londres e Bruxelas e é criticada pela imprensa francesa desta segunda-feira (7).

As novas regras migratórias britânicas preocupam os europeus, afirma Le Monde. O Brexit pôs fim à livre circulação de pessoas entre o Reino Unido e os países da União Europeia, mas os cidadãos do bloco não precisam de visto para viagens turísticas à ilha, lembra o jornal. Essa "retomada do controle das fronteiras", segundo o slogan do ministro do Interior britânico, Priti Patel, só veio à tona agora com a flexibilização das medidas restritivas para frear a segunda onda da pandemia no Reino Unido.

No primeiro trimestre de 2021, quase 3.294 cidadãos europeus foram barrados na fronteira, contra 493 no mesmo período do ano anterior. Os romenos representam a grande maioria, mas 54 franceses integram a lista. Os britânicos aplicam as novas regras com um “zelo excessivo”, critica Le Monde.

“Tratada como criminosa”

A retenção dos europeus na fronteira britânica é “amarga”, escreve Libération, que entrevistou alguns jovens que passaram por essa "experiência dolorosa", segundo a expressão utilizada pelo jornal.

"Eu sabia que eu não tinha feito nada de mal, mas tive a impressão de ser uma criminosa”, contou Marta Lomartire, uma italiana de 24 anos. Ainda furiosa e sem entender direito a situação, ele relatou que em 17 de abril chegou ao aeroporto internacional de Heathrow, em Londres, para visitar familiares que vivem na Inglaterra.

Seu projeto era passar o verão no país para aprender inglês. Em troca da moradia, iria ser babá ocasional dos três filhos da família. Como ela não tinha visto de trabalho, foi revistada, teve todos os seus pertences confiscados, foi fichada e detida em um centro de retenção para migrantes durante quase 24 horas, antes de ser mandada de volta para a Itália.

"Não desejo isso a ninguém", disse a jovem ainda traumatizada. O caso de Marta Lomartire é apenas um entre dezenas, ressalta o diário.

Bruxelas denuncia discriminação

A Comissão Europeia não esconde seu constrangimento com a retenção de cidadãos do bloco na fronteira com o Reino Unido e denuncia uma vontade do governo de Boris Jonhson de discriminar e dividir os europeus, informa a imprensa.

Diante da grande polêmica que a nova política migratória britânica com os ex-parceiros da União Europeia gera, Londres teve de recuar. Ao invés de serem detidos, os turistas suspeitos de quer trabalhar no Reino Unido sem autorização serão libertados sob fiança.

O caso, mesmo se ele envolve por enquanto um pequeno número de pessoas, é considerado grave pelos líderes europeus. Mesmo se Londres tem o direito de decidir como irá receber os europeus que desejem viajar ou emigrar ao país, a Comissão de Bruxelas avalia que “há uma ligação política entre o tratamento reservados aos cidadãos da UE e a entrada em vigor do Brexit e dos acordos que definem a relação futura entre os dois”, indica Libération.

Uma fonte de Bruxelas citada pelo jornal garante que se os “britânicos aplicarem corretamente os acordos concluídos com a UE tentando forçar uma renegociação do protocolo sobre a Irlanda do Norte, a tensão vai aumentar”. O bloco pode decidir medidas retaliativas, como a imposição de taxas aduaneiras sobre os produtos britânicos.

