Variante Delta é 60% mais contagiosa que Alfa, segundo autoridades britânicas

Variante Delta do coronavírus é 60% mais contagiosa que a variante Alfa, afirmam autoridades britânicas. REUTERS - DADO RUVIC

Texto por: RFI 3 min

A variante Delta do coronavírus, dominante no Reino Unido, é 60% mais contagiosa que sua antecessora, Alfa, afirma um estudo publicado nesta sexta-feira (11). Segundo especialistas, a vacinação conseguiu diminuir, até agora, as hospitalizações, apesar do aumento dos contágios. O governo britânico deve anunciar, na próxima semana, uma decisão sobre a suspensão das últimas restrições de isolamento social.