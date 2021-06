Uso da máscara ao ar livre pode deixar de ser obrigatório na França e Alemanha

Em Arcachon, no sudoeste da França, a máscara não é mais obrigatória no espaço público desde o dia 19 de maio AFP - MEHDI FEDOUACH

Texto por: RFI 4 min

De acordo com o ministro da Saúde alemão, a decisão poderia ser adotada em breve no território, diante da queda do número de casos de Covid-19 no país. Na França, o diretor-geral da Saúde também sinalizou a possibilidade para o final de junho, mas decisão ainda não é oficial.