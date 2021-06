Criador da Sputnik V afirma que vacina é eficaz "contra todas as variantes"

A Rússia lançou rapidamente uma campanha de vacinação em dezembro, confiando especialmente em sua vacina Sputnik V, mas até o momento somente 19 milhões de seus 146 milhões de habitantes receberam ao menos uma dose do imunizante, segundo o site Gogov que coleta dados das regiões e da mídia, na falta de estatísticas nacionais oficiais. REUTERS - DADO RUVIC

Texto por: RFI 3 min

O criador da Sputnik V, a vacina russa contra o coronavírus, afirmou nesta segunda-feira (21) que o imunizante protege contra "todas as variantes conhecidas", inclusive a Delta, responsável por um novo aumento do número de casos na Rússia. Moscou e a segunda maior cidade do país, São Petesburgo, são as mais afetadas pela onda epidêmica.